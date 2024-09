Friis exkluzivně o vztazích ve Spartě i Lize mistrů. Co řekl o Kuchtovi?

Po devatenácti letech vrátil Spartu do Ligy mistrů a stejně jako její fanoušci i on už netrpělivě vyhlíží úvodní domácí zápas se Salcburkem (středa v 18.45). „Došlo mi to vlastně až po losu: jsme tam! Jsme v soutěži, do které jsme se chtěli tak dlouho dostat,“ říká Lars Friis v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a podcast Liga naruby. Podle jakých fotbalových not připravuje tým na střety s absolutní evropskou špičkou a jaké jsou vlastně základní kameny jeho sportovní filozofie?

I když se pohodlně usadí na židli v místnosti tréninkového centra Sparty na Strahově, kde jindy připravuje tým u videa, je znát energická povaha Larse Friise. „Pracuju tak, aby mi nikdo nemohl vyčítat, že jsem líný a nedal jsem tomu všechno, celé své srdce. To je moje DNA,“ říká přesvědčivě 48letý dánský kouč. V létě vystřídal krajana Briana Priskeho a zatím se mu náramně daří...

Liga mistrů po devatenácti letech zpátky na Letné. Povězte, jak se asi budete cítit před zápasem?

„Především: jsem hrdý na to, že jsem součástí návratu Sparty do Ligy mistrů. Bylo to přání a sen spousty fanoušků a je za tím mnoho a mnoho let fanouškovského utrpení. Je to také součást příběhu, který mi vyprávěl Rosa (Tomáš Rosický), když jsem sem přišel: že jsme kdysi byli pravidelnými účastníky Ligy mistrů a že chceme zpátky. Bezprostředně po odvetě proti Malmö, kterou jsme zvládli, jsem to ale ještě nezpracoval, protože to bylo prostě obrovské: díval jsem se na fanoušky, sparťané bok po boku brečeli štěstím. Všechna ta hrdost a štěstí, že jsme zpátky… bylo to úžasné. Došlo mi to vlastně všechno až po losu: jsme tam! Jsme ve zlaté soutěži, nejlepší soutěži na světě. Čekají nás velcí soupeři, budeme to mít složité. Víme to. Jsou to kluby, které hrají na vyšší úrovni než my a mají větší rozpočty. Ale to je přesně, co chceme. Chtěli jsme tam, měli bychom tam hrát – a chceme v Lize mistrů vydržet tak dlouho, jak jen to bude možné.“

Vy sám před zápasy býváte nervózní?

„Cítím vzrušení. A mám úseky, kdy si dovolím ten nával vzrušení cítit. Ale když dorazíme na stadion a začne předzápasová rutina, čas běží – my už v tu chvíli nemůžeme dělat víc. Snažíme se být připraveni na 100 % a je teď naší prací to vybojovat na hřišti.“

Konfrontaci s nejužší evropskou špičkou si Sparta vyzkoušela už před pár měsíci a neskončilo to dobře. Jak předejít dalšímu Liverpoolu?

„Stoprocentní nasazení je jedna z věcí, kterou můžeme ovlivnit vždycky. A pak se uvidí, jak se zápasy budou vyvíjet. Musíme podat top výkon ve všech osmi utkáních a doufat, že něco získáme. A Liverpool? Nejsme šťastní z toho, co se tam tenkrát stalo, ale byla to také opravdu hodně dobrá zkušenost. A troufám si také tvrdit, že v těch dosavadních šesti zápasech, co jsme v Evropě v téhle sezoně hráli, jsme také viděli dospělejší Spartu. Neříkám, že vyhrajeme osm zápasů v Lize mistrů, ale myslím, že se představíme v jiném světle než v minulé sezoně.“

Můžete rozvést, na co třeba ve srovnání s předchozím ročníkem kladete větší důraz?

„Nevím sice, jestli to lze srovnat s minulou sezonou, ale často mluvíme o tom, že musíme zápasy více vést, mít je sami pod kontrolou. Hodně řešíme, kde se