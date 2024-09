Liga se vrací i s Lingrem. Nezvykle odpočatá Slavia, rehabilitující Plzeň

Čtyři soutěžní zápasy během jednoho měsíce? To Slavia nezná. Jindřich Trpišovský a spol. jsou zvyklí na neúprosné tempo, které obvykle udává evropská termínovka, polovina září je ale nachází v nezvykle volném programu. Jen ve srovnání s prvním měsícem sezony jde to propastný rozdíl tří utkání. Důvody: reprezentační pauza, zmíněné povodně a odložený zápas ze strany Mladé Boleslavi.

„Raději bych, abychom hráli. Ta pauza byla velká, osm dní. Podzim bude nabitý,“ zmiňoval Trpišovský už před zápasem s Lille, že by raději preferoval pravidelné vytížení místo varianty volna a následného termínového masakru. Ten brzy začne.

Pražanům ale v tomto konkrétním případě odložené kolo rozhodně ulevilo. Utkání po repre pauze jsou dlouhodobě v Edenu strašákem, někteří hráči včetně klíčové africké dvojice Diouf-Oscar se vrátili ze srazů až ve čtvrtek a těžký výjezd na Baník by možná museli oželet. „Trénovali jsme se sedmi hráči,“ pravil Trpišovský. Nyní může bez problému nasadit v Mladé Boleslavi to nejsilnější.

Hned od první minuty by měl naskočit po svém návratu do Česka Ondřej Lingr. Gólovému ranaři bylo přislíbeno větší herní vytížení, Slavia na něm chce stavět. Na problematickém postu levého podhrotového hráče navíc nemá Slavia příliš možností – Ivan Schranz bude chybět až do listopadu, Lukáš Vorlický je rovněž mimo hru. Není na co čekat, souhru Chorý-Lingr, která by měla být v sobotu kladivem na Plzeň, je třeba vyzkoušet. „Hned jsem Linžimu říkal: vítej zpátky. A on, že si spolu zase zašpílujeme. Je to paráda,“ těšil se Chorý v rozhovoru pro deník Sport.

Pomalý návrat marodů

Plzni, podobně jako Slavii, před sobotním šlágrem v Edenu víkendové volno kvůli rozvodněným řekám bodlo. Mužstvo čeká do konce měsíce náročný čtyřboj – po Olomouci jsou na programu výjezdy do Vršovic, na Evropskou ligu na Frankfurt a následně domácí ligový zápas s Mladou Boleslaví.

Trenérovi Miroslavu Koubkovi se postupně uzdravují někteří dlouhodobí marodi. Do brány se vrací Viktor Baier, za béčko už odehrál celý zápas obránce Jan Paluska. Po těžkém zranění kolene je několik týdnů v plném zápřahu Matěj Valenta, podle informací Sportu ale ještě potřebuje víc času, aby se dostal na svou předchozí výkonnost.

Právě ve středu hřiště má zkušený kouč nejmenší prostor k rotaci – spoléhá takřka výhradně na reprezentační dvojici Lukáš Kalvach, Lukáš Červ, k alternaci jsou připraveni mladíci Alexandr Sojka, případně šestnáctiletý Jiří Panoš.

Viktoria měla během prodloužené reprezentační přestávky prostor ještě víc zapracovat dvě nové tváře – stopera Svetozara Markoviče a útočníka Prince Adua. Srbský zadák si zvyká na hru v rozestavení se třemi obránci, na trénincích se snažil ještě víc navnímat taktické pokyny, správné posouvání a spolupráci s dalšími členy zadní linie.

Adu, který přišel z ukrajinského Kryvbasu, nastoupil podobně jako Markovič hned v Liberci v základu. V jeho případě adaptace na plzeňský způsob hry a požadavky trenérů potrvá malinko déle, než v případě druhé posily, která má v týmu nahradit Robina Hranáče.

Slávističtí a plzeňští navrátilci z reprezentací

Slavia

Česko: Lukáš Provod, David Zima, Ondřej Lingr, Tomáš Chorý

Česko U21: Antonín Kinský, Filip Prebl, Lukáš Vorlický

Česko U20: Alexandr Bužek

Řecko: Christos Zafeiris

Libérie: Oscar

Senegal: El Hadji Malick Diouf

Plzeň

Česko: Lukáš Kalvach, Pavel Šulc, Lukáš Červ

Česko U21: Tom Slončík

Česko U19: Jiří Panoš

Libérie: Sampson Dweh