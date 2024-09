SESTŘIH: Plzeň – Olomouc 2:1. Výhru Viktorie řídil Šulc, Juliš nuceně střídal

Západočeši bodovali v 21 z posledních 22 ligových duelů s Olomoucí. Utkání se v původním termínu nehrálo kvůli účasti Viktorie v závěrečném 4. předkole Evropské ligy. O uplynulém víkendu byl kompletní program dvou nejvyšších soutěží odložen kvůli silným dešťům a povodním v některých částech Česka. Olomouc podruhé v ročníku prohrála a v tabulce je šestá.

Trenér Viktorie Koubek ze zdravotních důvodů postrádal Vašulína a v útoku tak místo něj od začátku nastoupil Vydra. Bývalý reprezentant před více než dvěma týdny před ligovou pauzou z pozice střídajícího hráče pomohl Plzni v předchozím zápase v Liberci gólem k remíze 1:1, dnes ale v úvodu velkou šanci neproměnil. Po přihrávce od Šulce ve 13. minutě v úniku jen napálil gólmana Stoppena.

Po 20 minutách se neprosadil ani Červ, který hlavou zamířil kousek nad břevno. Poté měl padající Stoppen štěstí, že Kalvach v dobré pozici na hranici vápna napálil odražený balon do středu branky. Na opačné straně Zorvanův pokus z voleje zablokovala domácí defenziva na roh.

Šulc hrál povedený zápas a v 41. minutě další vydařenou přihrávkou poslal do šance Adua, nedávná posila z Kryvbasu však jen trefila vybíhajícího gólmana a ani ve druhém utkání po přestupu do Viktorie neskórovala. O chvíli později už favorit vedl. Agilní Šulc si zpracoval dlouhý nákop od Tvrdoně, protlačil se do zakončení a z pravé strany z úhlu propálil Stoppena. Domácí brankář si připsal asistenci.

Brzy po přestávce Západočeši zvýšili. Kalvach vystihl olomouckou rozehrávku a Šulc ve skluzu pohotově poslal míč k tyči. Třiadvacetiletý druhý nejlepší střelec minulého ligového ročníku skóroval popáté v této sezoně nejvyšší soutěže a na lídra tabulky kanonýrů Klimenta ze Sigmy ztrácí dva góly.

Domácí se pak snažili kontrolovat průběh. Šulc v 69. minutě zaútočil na svůj třetí hattrick v ligové kariéře, Stoppen však zasáhl. Na druhé straně Zorvan zpoza vápna o kousek minul. Zdálo se, že Viktoria v klidu získá tři body, závěr ale ještě nabídl dramatickou zápletku. V 89. minutě prodloužil Vodhánělův centr z přímého kopu do sítě hlavou Pokorný a snížil.

Sudí Starý kvůli několika ošetřováním nastavil utkání o sedm minut a Sigma dostala favorita pod tlak. Nápor Hanáků podpořil také brankář Stoppen, ale Viktoria již vítězství udržela i přesto, že Kalvach v závěru z brejku minul a odmítl pojistku.