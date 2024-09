Baník proti Zlínu ukáže nové tváře. Obrovský potenciál, chválí Smetana

Už se zdálo, že je hotovo. „Kádr je víceméně uzavřený směrem dovnitř i ven,“ opakoval trenér Pavel Hapal i sportovní ředitel Luděk Mikloško během srpna po vypadnutí z Konferenční ligy s Kodaní. Nakonec ale do Baníku ještě v září v tichosti dorazily dvě nové tváře ze zahraničí. Dánský obránce Alexander Munksgaard i slovenský útočník Dávid Jackuliak musejí na Bazalech nejprve přesvědčit v druholigovém béčku, aby si je Ostrava ponechala. Začít by mohli v neděli proti Zlínu.

Když na konci srpna zamířil Eldar Šehič hostovat do Pardubic, zdálo se, že jde o poslední pohyb v ostravském kádru. Jenže po slušném druholigovém startu nikdo nepočítal s tím, že rezerva čtyřikrát v řadě prohraje a propadne se na spodek tabulky.

Její kouč Josef Dvorník si spolu s managementem vyhodnotil, že pokud Slezané chtějí Chance Národní Ligu dlouhodobě udržet, je nutné mladou soupisku zkvalitnit.

A když se na začátku září objevily dvě možnosti s možným budoucím přesahem i pro áčko, nebylo co řešit.

Nejdříve na Bazaly na test dorazil dánský bek Alexander Munksgaard, jenž minulou sezonu strávil v chorvatské Gorice.

„Jeho příchod je pro nás příležitostí zvýšit konkurenci na pravé straně obrany,“ vysvětloval sportovní ředitel Luděk Mikloško a nepřímo tím potvrdil, že posile z Liberce Michalu Fukalovi, o kterého přitom Baník stál několik let, se zatím paradoxně vůbec nevěří.

Svědčí o tom i fakt, že Munksgaarda podepsala Ostrava navzdory tomu, že se hned první den zkoušky lehce zranil. Nutně ho vzhledem k Fukalovi, Janu Juroškovi a Matúši Rusnákovi nepotřebovala, přesto transfer zrealizovala. Zaujal.

Na druhou stranu se FCB díky zdravotním problémům dostal do vyjednávací výhody. Hráč s agentem přistoupili na to, že smlouva je sice oficiálně tříletá, ale v zimě ji může klub vypovědět a spolupráci ukončit. Tudíž žádné riziko.

Resumé: i se Slováky přivedl Baník během letního přestupového období celkem šest zahraničních fotbalistů do áčka (Ewerton, Munskgaard, Holec, Prekop, Fomba, Nogha) a další čtyři do béčka (Jackuliak, Komljenovič, Nzanza, Kluiters).

Změna v myšlení a chování na trhu je evidentní.

„Jiná cesta dneska není, protože čeští hráči jsou drazí. V současnosti je levnější přivést no name hráče z Afriky, Skandinávie, Pobaltí nebo Balkánu, i když někdy je to samozřejmě metoda pokus-omyl,“ chápe internacionalizaci expert David Kobylík.

Odchovanec Midtjyllandu, který se v Aarhusu potkal i s trenérem Larsem Friisem, si zatím ve městě zvyká i díky procházkám s chorvatskou přítelkyní a psem. Zpočátku by měl sbírat minuty ve Dvorníkově druholigovém mančaftu. Taková je domluva.

Je tedy pravděpodobné, že Munksgaard se v neděli dopoledne představí na Městském stadionu ve Vítkovicích. Coby vedoucí celek druhé ligy tam nastoupí Zlín s nejlepším brankářem soutěže Stanislavem Dostálem. Konfrontace napoví, jak je Dán připraven na případný posun o patro výš.

Stejný model platí pro útočníka Dávida Jackuliaka. Jednadvacetiletý Slovák z Ružomberku na poslední chvíli transferového okna na Bazalech podepsal roční hostování s opcí.

Podle informací deníku Sport s ním kouč Ondřej Smetana rád pracoval a dávkoval mu vytížení (nastoupil například v kvalifikaci o Konferenční ligu na půdě Hajduku Split i arménského Noahu, v základu v lize s Trenčínem či finále Slovnaft Cupu), ale konkurence na hrotu se i díky příchodu Davida Hufa a spol. zvýšila, takže MFK mu chtěl pro lepší rozvoj zajistit praxi.

„Hráč s obrovským potenciálem. Myslím, že takového Baník v B-týmu nemá. Vysoká, silná, důrazná a pohyblivá devítka, která je schopná zahrát i z kraje,“ popisuje 191 centimetrů vysokého forvarda Smetana, pod nímž se do životní formy dřív dostal třeba Ladislav Almási.

Jackuliakovy fyzické parametry zaujmou na první pohled, stejně tak první dotyk. Pracovat musí na tom, co dřív ještě během hráčské kariéry zdobilo právě Smetanu. Přesné sklepnutí míče spoluhráčům, převzetí balonu, zakončení.

Pakliže se to povede, Slezané jej z Liptova vykoupí a třeba se mu otevřou dveře i do elitního výběru, který má v tomto ročníku problém s produktivitou.

„Je to o koncovce a situacích, které máme a které zatím zahazujeme. Pokud je začneme proměňovat, věřím, že budeme úspěšní. I na tom jsme v pauze samozřejmě pracovali,“ hlásí kouč Pavel Hapal před sobotním duelem v Teplicích.

Chybět mu bude stále potrestaný Erik Prekop, naopak fit už je David Lischka s Radimem Šudákem. I oni by se fanouškům mohli ukázat v neděli proti Zlínu.

Alexander Munksgaard (26)

stát: Dánsko

reprezentace: 38 zápasů v mládeži

pozice: pravý (wing)bek

kariéra: Midtjylland, Lyngby, Aarhus (Dánsko), Aalesund (Norsko), Gorica (Chorvatsko)

hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun

Dávid Jackuliak (21)

stát: Slovensko

reprezentace: žádný start

pozice: útočník

kariéra: Banská Bystrica, Dolný Kubín, Ružomberok (Slovensko)

hodnota podle Transfermarktu: 2 miliony korun