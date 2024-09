Footcast: Sparta vyškolila Salcburk, šlágr pro Slavii a Kliment porazí Duklu

Victor Olatunji slaví svůj gól do sítě Salcburku v utkání Ligy mistrů • Pavel Mazáč/Sport

Qazim Laci oslavuje svůj gól do sítě Salcburku v zápase Ligy mistrů • Pavel Mazáč/Sport

Qazim Laci oslavuje svůj gól do sítě Salcburku v zápase Ligy mistrů • Pavel Mazáč/Sport

Sparťané se radují ze třetího gólu do sítě Salcburku v zápase Ligy mistrů • Pavel Mazáč/Sport

„Sparta ukázala skvělý organizovaný výkon. Byla na tom velmi dobře běžecky a při zisku míče byla extrémně přímočará. První gól byl pro vývoj utkání zásadní. Chtěl bych ocenit Kaana Kairinena, který se dokázal dotáhnout do vápna a poslat domácí do vedení. Sparta pak mohla hrát více pragmaticky a efektivně uzavírala prostory pro kombinaci Salzburgu. Všichni hráči předvedli skvělý výkon,“ prohlásil k výhře 3:0 Jakub Podaný.

David Sobišek ocenil týmový výkon Sparty a vyzdvihl přínos Filipa Panáka. „Od Panáka to byl absolutní masterclass. Precizní představení. Byl profesorem sparťanské defenzivy a rozehrávky. Sošku pro hráče utkání si zaslouží a bude ji hezky opečovávat.“

Poté došlo na rozbor šlágru kola, souboj Slavie s Plzní. Tento duel nabídne několik příběhů. Třeba střet dvou trenérských kapacit Jindřicha Trpišovského proti Miroslavu Koubkovi. Klíčové bude, jak uhlídá Slavia Pavla Šulce. „Pavel Šulc je vynikající. Má neskutečnou energii a v ofenzivě na něj Plzeň hodně spoléhá. Bude to hodně o něm, protože Viktorka si v Edenu moc šancí proti skvělé slávistické obraně nevytvoří. Možná to bude poslední Šulcův zápas proti Slavii. Krouží kolem něj zájemci, jako třeba španělské Getafe a možná v zimě opustí českou ligu,“ řekl Jan Homolka. Všichni budou také zvědaví na výkon Tomáše Chorého, který se představí poprvé proti Plzni, odkud v létě do Slavie přišel.

Ve Footcast Preview se rozebralo i dalších sedm ligových duelů. Za zmínku stojí remízové utkání mezi Hradcem a Slováckem. Všichni ve studiu očekávají, že olomoucká Sigma porazí na Hané Duklu a ústřední postavou bude útočník Jan Kliment, který by neměl chybět v žádné iSport Fantasy sestavě. Nikdo pak nepochyboval o tom, že by Sparta ztrafila body v Českých Budějovicích. Tým Larse Friise zvítězí a padnou maximálně 4 branky v zápase.

