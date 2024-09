Slavia hraje o rekord, defenziva šlape. Ale pozor! Viktoria ji odsunuje z čela

Plzeň si právem vysloužila pověst týmu, který v minulé sezoně nejvíce zamíchal bojem o titul. Kromě dvojitého sestřelení Slavie z čela na jaře přejela doma Spartu 4:0, čímž zase pomohla vršovickému celku. Ten se v probíhajícím ročníku Chance Ligy na první místo tabulky dostal po úterní dohrávce poprvé. A zase před mačem s Viktorií.

Za to, že je Trpišovského družina tam, kde je, může vděčit především perfektně pracující obraně. Trio Igoh Ogbu, Tomáš Holeš a Jan Bořil, které občas doplní David Zima, funguje prakticky bezchybně – Antonín Kinský tak může sbírat jednu nulu za druhou. Mladý brankář kapituloval jen jednou: nebýt dorážky teplického Abdallaha Gninga, už by pomalu mohl pomýšlet na rekord neprůstřelnosti Petra Čecha.

„Kluci hrají vzadu velmi dobře. Tým stojí na pevných základech,“ pochvaloval si Trpišovský. Podtrhují to i podpůrná data, dle kterých Slavia inkasovala za sedm zápasů pouze dva očekávané góly (xG), což je nevídaná bilance i napříč evropskými soutěžemi. A i přes jednu obdrženou branku má navíc stále alespoň vyrovnání ligového rekordu na dosah.

Jen jednou v historii samostatné české soutěže se totiž stalo, aby tým po osmi odehraných zápasech inkasoval jen jednou – v roce 2006 se to povedlo Liberci. Slavia od té doby byla kousíček od vyrovnání rekordu hned ve dvou případech – v roce 2017 její nároky ale potopil Zlín, o dva roky později Opava. Vzhledem k renomé soupeřů to mohlo zamrzet o to víc, nyní před sebou má Slavia těžší zkoušku.

„Skvělý trenér, silný tým, top klub, Šulc je ve skvělé formě,“ upozornil Trpišovský před duelem se Západočechy. Defenzivní rekord je ve velkém měřítku maličkostí, lahůdkou pro historiky, odměnou pro defenzivu. Zato první místo je cenné i na začátku sezony – každý trenér vám řekne, že je lepší být v pozici stíhaného než stíhajícího.

A tak bude primárním cílem strhnout plzeňské prokletí a v čele se udržet. Slavia má ve šlágru kola co ztratit, ale zároveň se v zadních řadách a na vlastním stadionu zdá v tak velké pohodě, že je i dle sázkařských kurzů favoritem. „Právě domácí podpora fanoušků v Edenu může být tím jazýčkem na vahách, který může rozhodnout,“ myslí si expert Stanislav Levý.