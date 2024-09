Tahoun Bořil: Takhle na nás nikdo v lize nemá. Okolí jsem otevřel oči

Trenér Koubek říkal, že hrajete o dost intenzivněji než před rokem. Cítíte, že je totální fotbal zpět?

„Je to tak. Cítíme, že se nám daří a že takhle dokážeme přehrát každého. Bylo to vidět i proti Lille. Nechceme od toho odstupovat, spíš přidávat.“

Připomíná vám to tedy nějakým způsobem tu starou éru?

„Ano, bavili jsme se o tom celou přípravu. Když budeme hrát takto nátlakově a hodně běhat, nikdo v lize na nás nemá.“

Nevynechal jste v lize prakticky nic. Nepřekvapujete sám sebe i vzhledem k tomu, čím jste si v minulosti prošel?

„Sám sebe asi ne, ale okolí, které mi nepřálo nebo si ani nemyslelo, že ještě budu hrát fotbal. Otevřel jsem jim oči. Nesmírně si vážím toho, že jsem se vrátil do top fotbalu. A že mám nějaké body.“ (usmívá se)

Osm ligových zápasů, jeden obdržený gól – na takovou bilanci ještě Slavia nedosáhla. Když byste to měl srovnat s defenzivami z těch úspěšných sezon, v čem byste řekl, že je nyní rozdíl?

„Předtím jsme hráli ofenzivněji, na čtyři vzadu. Cuf (Vladimír Coufal), Bah, Jurásek a všichni kdo hráli, šli více dopředu. Okénka byla více otevřená. Jak jsme ve trojce vzadu, více se zajišťujeme a podporujeme se a je to vidět. Když někdo udělá chybu, druhý za něj zamaká. Chceme dělat nuly, chceme zase rekordy. Začíná to už od ofenzivních hráčů, dobře napadají, dobře si umí stoupnout. Alfou omegou jsou druhé balony a hlavně Oscar to zvládá velice dobře. Na to jsme se hrozně zaměřili.“

První gól od dubna, ceníte si ho?

„Hrozně. Konečně jsem dal gól, měl jsem předtím asistence a dostával se do šancí, ale pořád jsem zavíral oči a střílel mimo. Tentokrát jsem to obalil placírkou a trefil bránu.“

U gólu na 1:0 jste vyplaval na až ve vápně z pozice levého stopera. Bylo cílem takto zahustit plzeňské kraje?

„Přesně tak, byli jsme dobře takticky připraveni. Plnili jsme plán od začátku do konce. Asi jsme Plzeň i zaskočili, hráli jsme takový hybrid, Provod se zasunoval i vysouval. Já s Tomášem Holešem jsme zase měli více podporovat útok, to se vydařilo.“

Poprvé jste hráli proti Plzni, aniž byste museli hrát proti Tomáši Chorému. Úleva?

„Choras je kvalitní, je hrozně vysoký a nepříjemný. Nikdo proti němu hrát nechce. Hrozně nám pomohl. S ním se mi hraje daleko líp než proti němu. Před penaltou jsem byl nervózní, jestli to promění, ale klobouk dolu před ním.“

Vypsal nějakou motivaci do kabiny?

„Vypsal a moc hezkou! Ale to nemohu říct, každopádně se na to všichni moc těšíme.“