Suchan v Jablonci: Chce být zase tahoun. Věřím ve své schopnosti, říká záložník

Je to pro něj jiné. V Dynamu byl Jan Suchan za hvězdu, nenahraditelného borce. Po příchodu do ambicióznějšího Jablonce se pere s mnohem větší konkurencí a jinými úkoly na hřišti. „Jsem připravený bojovat o místo a třeba se vypracovat do pozice, kterou jsem měl v Budějovicích. Bude to těžší, ale nebojím se toho,“ přesvědčuje šikovný středopolař.

Jaká byla premiéra v základu?

„Představoval jsem si ji jinak. Musím začít sám od sebe. V prvním poločase jsem měl stoprocentně podat lepší výkon a pomoct klukům nějakým fotbalovým řešením ve finální fázi. Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že nastoupím. Už mi není dvacet, abych to potřeboval vědět dva týdny dopředu. Mám něco za sebou. Byl jsem rád, že šance přišla a trenér mi dal důvěru.“

Je pro vás těžké sžít se s novou rolí? V Českých Budějovicích na nás hra stála a pak jste posílil mančaft, který fungoval.

„Jak jste řekl, přišel jsem do fungujícího týmu, který byl čtvrtý v tabulce. Trenér to se mnou každý týden probíral. Neměl jsem důvod být zapšklý. Byl jsem vůbec rád, že jsem se mohl posunout do klubu s takovými ambicemi. Od začátku jsem to chtěl. Zdravá konkurence k tomu patří. Pokud chce mužstvo hrát nahoře, musíte mít na každém postu dva rovnocenné hráče. Jsem připravený bojovat o místo a třeba se vypracovat do pozice, kterou jsem měl v Budějovicích. Bude to těžší, ale nebojím se toho. Věřím v nějaké své schopnosti.“

Přijde mi, že v Dynamu jste víc tvořil hru, měl hodně míčů. Je to tak?

„Jo. V Budějovicích nebyla kvalita mančaftu taková. Býval jsem zvyklý hrát s Páťou Hellebrandem. Po jeho odchodu tam takový hráč nebyl, takže jsem si musel chodit pro balony níž. Tím pádem jsem jich měl víc. Když jich mám míň, neznamená to ale, že se cítím hůř. Nejsem typ, co si vezme balon na vlastní šestnáctce. Chci si ho vzít na půlce, čelem k bráně a útočit. Vyplývá to z toho, jakým způsobem tým hraje a jaké má hráče.“

Proč jste v Karviné neuspěli?

„První poločas jsme vyloženě prospali. Nezvládli jsme ho. Takto se do toho nedá vstoupit. Kdybychom hráli celý zápas jako druhou půlku, nebylo by o čem… Domácí asi přišli na utkání jinak srovnaní hlavou, v prvních pětadvaceti minutách jsme se s jejich agresivitou úplně nesžili. Byli jsme všude pozdě. Pak jsme je mačkali, vypadalo to diametrálně odlišně. Ale bylo to k ničemu. Karvinský brankář (Jakub Lapeš) tam měl dva zákroky zápasu.“

Proběhl v kabině o přestávce důrazný pohovor?

„Samozřejmě byl, ale vše k věci. Už nám není patnáct, aby na nás trenér patnáct minut jenom řval.“