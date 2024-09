Sparta v Budějovicích: rotace i spor o vyloučení. Co trio mimo hru?

Bez výkyvů a komplikací dorovnali náskok Slavie na čele tabulky, v Českých Budějovicích zvítězili sparťané 2:0, další góly jim nebyly uznány. A to se do sestavy nedostala velká jména jako Asger Sörensen, Angelo Preciado, Lukáš Haraslín či Victor Olatunji. Co Letenští ukázali na jihu, čtyři dny po triumfu v Lize mistrů nad Salcburkem?

„Mluvili jsme o tom, musím smeknout, jak rychle dokázali přepnout do ligy po skvělém výkonu proti Salcburku,“ komentoval trenér Lars Friis. „Viděli jste, že nebylo těžké se zkoncentrovat na ten zápas, protože jsme do něj vstoupili velmi dobře, koncentrovaně, s velkou agresivitou a intenzitou,“ doplnil.

I když výsledek 2:0 není úplně impozantní, bylo to tak i na hřišti.

Bylo nutné přehodit mozek z nablýskané scény na tu obyčejnou ligovou. Navíc Letenské čekal zápas na hřišti posledního mančaftu, měla to být jasná záležitost. Žádné pochyby o vítězi nepanovaly.

„Vždycky chceme nastoupit v co nejsilnější sestavě a také dneska jsme měli velmi silnou, máme takovou šířku kádru, jakou máme. Ano, dneska byl na lavičce Šulo, Victor, ale také třeba Jakub Pešek. To je součást rotace, vzhledem k programu to tak někdy vyjde. Jsem rád, že nám rotování funguje,“ vysvětloval Friis.

Preciado nebyl zapsán na soupisku, protože potřeboval delší zotavení po Salcburku, Sörensen se vrací po zranění. „Brzy bude v týmovém tréninku,“ prozradil Friis. Rovněž Ross, jenž absolvoval vyšetření v nemocnici, by měl být připraven na páteční utkání s Olomoucí.

Angelo Preciado s Asgerem Sörensenem nebyli ani v kádru, Mathias Ross musel střídat už o poločase kvůli zranění hlavy. I proto nakonec Sparta měnila šestici borců, pravidla to při takových problémech dovolují.

Spor o vyloučení

Tak už to bývá, názory na vyloučení Ubonga Ekpaie se různily. Sparťanský trenér Lars Friis se ujistil až u obrazovky: „V rámci hry nebyla situace dobře vidět, bylo obtížné ji posoudit. Ale když jsem viděl záběry, byla to pro mě jasná červená karta. Takové zákroky se musí trestat, je jedno, jestli je uděláme my, nebo České Budějovice.“

Domácí František Straka verdikt viditelně těžce kousal. „Předtím tam byl loket do našeho hráče,“ vypálil. Situaci však nekonkretizoval. „Nechci to komentovat. Myslím si, že to někdo rozhodl a já s tím těžko něco udělám. Můžu se rozčilovat, jak chci,“ povídal.