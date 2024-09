Šmicer: Oceňuju, že Choras nedělal Krmenčíka. V čem se mýlil a proč?

Na sobotní šlágr do Edenu jel s tím, že se bude podávat dobrý fotbal. „Nemýlil jsem se,“ říká Vladimír Šmicer ve svém pravidelném ligovém komentáři pro iSport.cz. Kdo podle něj zasolil Plzni, jak hodnotí Tomáše Chorého a kdo ho hodně překvapil?

„Na šlágr v Edenu jsem se hodně těšil a zápas potvrdil, že jsem měl důvod. Slavia i Plzeň v Evropě ukázaly, že jim to šlape, takže jsem čekal kvalitní fotbal. Dostavil se.

Vypadalo to sice jednoznačně, ale utkání ovlivnilo, že si plzeňský gólman Marián Tvrdoň vybral slabší den. Začalo to už jeho odkopem zkraje zápasu a tak nějak pokračovalo celou první půli. Nedivil jsem se, že ho trenér Koubek v poločase střídal, i když to je docela neobvyklé.

Přitom Viktorka měla několik nebezpečných šancí, klidně mohla srovnat, jenže po druhém gólu už se s tím moc dělat nedá. Slavia měla velký elán, s podporou domácího publika je doma velice silná. Ale pozor, už naštěstí nejenom doma, skvěle zvládla v týdnu taky utkání v Bolce. Dva zápasy s pohárovými soupeři v rychlém sledu a oba na výbornou. To mi dělá radost.

Je to totiž zásadní. Právě to, že Sparta zvládala podobné krizové duely, rozhodlo o jejích dvou titulech v posledních sezonách. Myslím, že jsme se ponaučili a že budeme Spartě kvalitním soupeřem v boji o mistra. Motivaci máme velkou.