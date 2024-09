Liga očima fanoušků: V Plzni tuší, že třetí flek je taky dobrý. „S“ jsou jinde

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Jasná záležitost, demolice. Tu nabídl šlágr 9. kola Chance Ligy, ve kterém Slavia přejela Plzeň jednoznačně 3:0. Zatímco v táboře domácích panovalo - pochopitelně - maximální spokojení, v sektoru hostí se smířili s tím, že třetí flek je taky dobrý. Pražská „S“ jsou jinde. Baník veze výhru, kterou potřebuje potvrdit. A Bohemians? Už se těší na kouzlo poháru, jedou do Brozan! Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Není každý den posvícení Namlsaní výsledkem v Lize mistrů jsme v Budějovicích nastoupili do zápasu s vidinou lehkého vítězství. V prvních deseti minutách jsme soupeře přišpendlili k bráně a bušili do něj jako do kovadliny. Výsledkem byl Vitíkův gól po Kairinenově centru. Následovalo ještě pár dalších minut hezkého fotbalu, jehož další průběh byl ovlivněn vyloučením Ekpaie. Mysleli jsme si, že protivník v desíti nic kloudného nevyprodukuje. Ten však nejen že hru částečně vyrovnal, ale několikrát ve slibné akci zahrozil. Ještě že Vindahl měl svůj den, a vše pochytal. Z rychlého protiútoku jsme vytěžili druhou branku, posvěcenou VARem. Dal ho Krasniqi, který však po celý zápas hledal své místo. Byl všude, a nikde. Přes očekávané vítězství nelze pominout, že Rrahmani nebyl druhý poločas ve hře, protože nedostal přihrávku, a naše hra do plných byla často bezzubá. Spokojeni s výsledkem mohli být i oba sparťani na lavičce soupeře, dostali jenom dvě branky. Také náš kouč, proto, že zvolená taktika mu vychází a že jsme dohráli bez zranění klíčových hráčů. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: České Budějovice- Sparta 0:2. Vitík a Krasniqi zařídili výhru hostů

Slavia Praha Takhle se hraje o titul! Slávisté potvrdili, že to tentokrát s titulem myslí opravdu vážně. Plzeň jednoznačně přehráli a zaslouženě si připsali vítězství 3:0. Po dvou porážkách z minulé sezony (nadstavbový zápas už nic neřešil) to byla velmi příjemná změna. I trenér Koubek po zápase naznačil, že to byla úplně jiná Slavia než před rokem, že hrála s daleko větší intenzitou. Kvalita jí ve srovnání s Plzní nechyběla ani loni, nasazení však ano, a slávisté odešli ze zápasů s Viktorií poraženi doma i venku. Nyní je příkladné nasazení nedůležitějším atributem hry. Nelze však usnout na vavřínech, ve středu vstoupí Slavia do Evropské ligy zápasem na hřišti Ludogorce. Současný tým má jednoznačně na to, aby udělal na podzim krásný výsledek i v Evropě. Postup do jarní fáze by měl být minimem, červenobílí klidně mohou pomýšlet i na nejlepší osmičku. Výhra v Bulharsku by byla dobrým základem. Po Bohemce a Ajaxu pak přijde velké derby. Nepamatuji, kdy do něj šla obě „S" s takovou kvalitou jako nyní. Snad z toho nebude zase bramboračka. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník Dominantní Chorý. Dával do těla bývalým spoluhráčům, svůj gól (polo)slavil

Viktoria Plzeň Natvrdo: Třetí flek je taky dobrý... Tak jsem si říkal, že bychom mohli ty Pražáky drobet pozlobit. Dáme branku, mohli by znervóznět a... a nic. Veliký nic. Normálně jsme se pos*ali, to se jinak nazvat nedá. Brankáře haníme, ale v sobotu by zřejmě nepomohli ani oba najednou. Obrana na hliněných nohou, záloha slabý průměr a útok jsem nějak moc nepostřehl. Fakt, srážka s realitou dopadla karambolem. Tak se na to vykašleme, řekněme si prostě natvrdo, že třetí flek je taky dobrý. „S" jsou někde jinde, s tím se smiřme. Dají se někdy porazit, ale porážet už prostě ne. A pokud se chcete zeptat na Chorého... Jemu se tam holt líbí a my za něj svoje dostali. Kdyby zůstal aspoň ten Kliment. Ale ne, my ho prostě neuměli podržet. A teď koukáme, jak válí v Sigmě. Jinak ty Pražáky fakt nemusím. Normálnější ceny mají akorát Klokani a dukláci, ten zbytek je drahej jako prase. Musíme bojovat. Bojovat a běhat. Jinak nás v Evropské lize všichni vypráskají. A parkovat autobus před bránou je blbost. Ve čtvrtek nanovo a lépe. Čest naší Viktorce, celý VAR ať táhne, víte kam! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Nejistý Tvrdoň. Zavinil penaltu, po půli ho střídal Jedlička

Baník Ostrava Potvrdit body – a pak se ukáže Po dlouhých třech týdnech jsme opět mohli vidět Baníček v akci. První poločas to ale vypadalo, že se na fotbal těšili více fanoušci než samotní hráči. Byli jsme pomalí, nepřesní, nedůrazní a jen se štěstím šli do kabin za nerozhodnutého stavu. Druhý poločas byl už úplně o něčem jiném. Hru jsme zpřesnili a především zrychlili, a zaslouženě vedli o dvě branky. Krásné góly Buchty a především Ewertona jen potvrdily naší kvalitu. Konec zápasu jsme nechali sice zbytečně zdramatizovat, ale utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Z Teplic jsme dovezli důležité, a hlavně ne jednoduché tři body, což nám dává trochu klidu na domácí zápas s Budějovicemi. Cíl nemůže být jiný než vítězství, hlavně ale nesmíme soupeře podcenit. Je třeba vítězství z Teplic doma potvrdit, jelikož poté pro nás přichází těžký los, kde se utkáme ve většině zápasů s týmy z vrchní poloviny tabulky. Navíc nás čekají utkání s top trojkou. Tam se ukáže, jak na tom skutečně jsme. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Teplice - Baník 2:3. Skláři zaznamenali sedmou porážku, Slezané slaví první výhru venku