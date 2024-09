Icha: pracant, poctivec a také Kaniův byznys model se „střelou Pastrňáka“

Skromný habán, který je všude, a který není líný na krok. Nepřipomíná vám to někoho? Kdepak: ani Marek Icha se srovnání s Tomášem Součkem nevyhne. „Momentálně je to ve Slovanu nejdůležitější hráč Radoslava Kováče. Kamkoliv ho na hřišti dáš, tam ti zahraje dobře, nebo spíš velmi dobře,“ říká na adresu poctivé liberecké šestky redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut: „Pořád je mu také jen 22 let a pro Kováče, Nezmara a Kaniu je to také dobrý byznys model, i když na první pohled ne tak sexy,“ pokračuje.