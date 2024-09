Bohemians se chystají na Chorého. Kovařík: Pokope vás i na tréninku

Tři zápasy bez ligového vítězství, naposledy jen dvě remízy. Fotbalisté Bohemians se potřebují chytnout. Jenže teď Klokany čeká rozjetá Slavia, s níž prohráli sedmkrát v řadě. „Že by nás podcenili? To jim trenér nedovolí,“ říká před nedělním malým pražským derby záložník s jednou z nejlepších levaček v lize Jan Kovařík.

Splněná povinnost v MOL Cupu proti Brozanům (3:1) a teď vzhůru na ligový šlágr, ve kterém zelenobílí budou za outsidera. Jan Kovařík, jenž by ještě v této sezoně mohl završit čtyřstovku prvoligových startů, se zároveň těší na setkání s bývalým spoluhráčem z Plzně Tomášem Chorým. Než ale dojde na pozdravy se starým známým, opora Bohemians spíš řeší, jak čahouna sešívaných ubránit.

Jak na Tomáše Chorého?

„To kdybych věděl (úsměv). Je obrovsky nepříjemný, zažil jsem ho ještě během několika let v Plzni. On je schopný se pokopat i na tréninku při hře proti sobě, přestože jsme byli spoluhráči. Bude to těžké, pokusíme se ho zdvojovat, ztrojovat. Když jste s ním v souboji jeden na jednoho, tak se na něj těžko dostáváte. Myslím, že má i poslední roky docela fazonu. Vyřadit jej ze hry bude alfou a omegou zápasu. Budeme se muset vypořádat s jeho hrou. Uvidíme, s jakým plánem půjdeme na hřišti, ale bude to těžké.“

V Plzni jste s Chorým leccos zažil, ligový titul i pohárové bitvy. Jak jste reagoval na jeho letní přestup k pražskému rivalovi?

„S Chorasem jsem to úplně neřešil, je to jeho rozhodnutí. Nevím, co dostal za podmínky, neviděl jsem do jeho vztahů s Plzní, a jak se s ní loučil. Šlo to mimo mě, beru to jak to je. Stejně bychom proti němu s Bohemkou hráli, ať už by zůstal v Plzni, nebo poté, co teď přestoupil do Slavie.“

Se Slavií Bohemians nemají zrovna idylickou bilanci. Ale na favorita jste se naladili postupem v MOL Cupu…

„Snad předvedeme vítězný výkon. Slavii jsem v několika posledních zápasech viděl a nachází se ve výborné formě, ale když podáme stoprocentní výkon, můžeme ji v něčem překvapit. Víme, že se vždy začíná do stavu 0:0. Musíme bojovat a proti takovému soupeři přidat nějakou nadstandardní kvalitu, jinak to nepůjde. Když do toho nepřidáte nic navíc, nebude to stačit.“

Lze těžit z náročného programu Slavie? Do zápasu půjde po návratu z Bulharska…

„Zažil jsem to z druhé strany v Plzni. Bylo to trošičku těžší na hlavu, když jsme se vraceli z pohárových zápasů po Evropě, abychom přepnuli zpátky na ligu. Jenže Slavia má našlapaný kádr a trenér jim nedovolí jakékoli podcenění, takže nehrozí, že by polevili. Možná budou unavenější, protože hrají v opravdu vysokém tempu po celých devadesát minut, což je v podmínkách naší ligy hodně výjimečné. Budeme doufat, že zrovna v neděli nebudou mít takovou formu…“

Naposledy jste v lize vyhráli v polovině srpna, za osm zápasů jste dali osm branek. Očekávali jste, že v koncovce budete plodnější?

„Určitě bychom chtěli být gólovější a hrát atraktivněji pro diváky, aby je to bavilo. Bohužel se nám to tolik nedaří, jak bychom si představovali. Zakončení, útočné fázi a rozehrávce se věnujeme každý týden na trénincích co nejvíc. Pracujeme na tom a je otázkou času, kdy se to začne projevovat v ostrých zápasech.“