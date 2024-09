Těžký postup Bohemians. Někteří si o místo proti Slavii neřekli, zuřil Hejkal

Až čtyřnásobné poločasové střídání a rozhodující gól Lukáše Hůlky vysvobodil Bohemians! Klokani se natrápili na hřišti lídra ČFL z Brozan, jejich postup do 3. kola MOL Cupu se totiž nerodil vůbec snadno. Pro houževnatého soka s několika fotbalisty se zkušenostmi z první ligy šlo o zápas roku. „Věděli jsme, že nás čeká nebezpečný soupeř. Třetiligoví hráči pokaždé chtějí dokázat, že by taky mohli hrát ligu. Hlavně s prvním poločasem jsme byli hrubě nespokojeni,“ hořekoval Veselého asistent Stanislav Hejkal.

Útulný areálek, za obzorem doznívající vrcholky Českého středohoří a v blízkosti hora Říp. Na tuhle událost se přišla podívat prakticky celá vesnice. V obci na Litoměřicku čítající 1 300 obyvatel na prvoligové Bohemians dorazilo 1 150 diváků.

„Klasické pohárové utkání. Dostali jsme dárek v podobě prvního vstřeleného gólu, ale se zbytkem zápasu si neporadili. Chyběl pohyb, větší zanícení do hry, chuť od hráčů, aby dokázali, že do sestavy patří. Všech deset, co bylo v první půli na hřišti, si mohlo říct o místo proti Slavii. Jestli si o něj řekli, nebo ne, to ať si vyhodnotí sami. Hráči, kteří se pohybovali na rozhraní sestavy, nepřesvědčili. Proto přišlo o poločase čtyřnásobné střídání,“ soptil Hejkal.

Po pauze přesto favorit nakročil k postupu. Dvě hlavičky po centrech v rozmezí 50. až 59. minuty od Lukáše Hůlky a Júsufa, a bylo vymalováno.

„Ve druhé půli se projevily věci, které jsme si řekli a které jsme trénovali: jednoduchost, být silnější na míči, pomoc si standardkami. Po gólu na 3:1 jsme to už odehráli rutinérsky,“ pokračoval asistent trenéra zelenobílých.

„Z našeho pohledu jsme tady neměli co získat, jen mohli ztratit, kdyby se to nepovedlo, v tom je pohár specifický. Splnili jsme povinnost,“ oddechl si levý záložník Jan Kovařík.

Ten operoval jako vždy na kraji hřiště, a proto měl diváky na dosah. Teoreticky si na něj mohli sáhnout. Další zvláštnost pohárové soutěže a vesnických pažitů. „Když jsem kopal roh nebo aut, od lajny tam něco padalo, spíš vtípky. V Ďolíčku máme diváky také blízko, ale je tam větší ruch. Patří to k tomu, žádné nadávky jsem neslyšel, spíš se tomu zasměju a soustředím se na hru. Pro diváky to bylo zpestření a místní klub aspoň vydělal na vstupném, zatímco s námi jezdí fanoušci všude,“ popisoval Kovařík vzácnost středečního pozdního odpoledne.

Hejkal ocenil přístup Brozan

To Hejkal ocenil bojovnost domácích. „Brozany dlouhodobě předvádí dobrý kombinační fotbal, jsou vedeni Jirkou Němcem. Osobně jsem pět až šest lidí od nich trénoval, protože je zde spádová oblast pro severní Čechy. Fotbalisté, kteří se nevejdou do sestavy Teplic a Ústí, chodí sem. Takže tu mají velmi silné mužstvo.“

Pražané by se rádi vrátili do pohárové Evropy a z MOL Cupu to jde o poznání snadněji než z ligy. „Tu asi nevyhrajeme, takže nás pohár zajímá a řadíme jej vysoko,“ vyřkl Kovařík.

Na povinný postup Bohemians dohlížel i legendární sparťan Václav Němeček, bývalý spoluhráč současných brozanských trenérů Jiřího Němce a Petra Vrabce. V této obci na severu Čech totiž někdejší reprezentant bydlí.