Sparta po Sigmě: spousta chyb, blbý pocit místo gólu i kritický moment

Ne, to se nečekalo, i když Sparta nebyla v lize v posledních dvou duelech úplně dominantní. Jenže doma prostě neprohrává… Ale stalo se, Sigma po velmi dobrém výkonu vyhrála na Letné 3:2, postrašila domácí před úterním střetem ve Stuttgartu v Lize mistrů. Pomohly jí chyby domácích i nasazení útočného hrotu. Co ukázal páteční večerní souboj?

Vitík podskočil balon, pak se od něj bílá koule ještě odrazila směrem ke střílejícímu Yunusu Muritalovi. Zelený se zase nechal překvapit. „Myslím, že o mě nevěděl. Spoléhal jsem na to, že bude hrát jako vždy, oni jsou opravdu evropský tým. Počká, až k němu útočník přijde, pak rozehraje. Pomohlo mi i to, že i brankář Vindahl udělal pohyb do strany, měl jsem před sebou prázdnou bránu,“ popisoval Zorvan.

Domácí byli v mnoha ofenzivních situacích laxní, tlak vystupňovali až v závěrečných minutách s dvougólovým náskokem. „Všichni si uvědomujeme, co se dnes stalo. Musíme zvládat zápasy více vyspěle, nesundávat nohu z plynu, když vedeme,“ řekl sparťanský kapitán Filip Panák. Má pravdu, tentokrát to rozhodně nevyšlo.

„Samozřejmě si řekneme, jak takové prohře předejít, ale nejhorší, co se může stát, je, že se v tom budeme pitvat,“ poznamenal sparťanský stoper. Přesto je na místě říct, že Sparta se dostala pod trenérem Larsem Friisem do prvního složitého momentu. Za měsíc totiž může být situace výrazně horší.

Blbý pocit místo gólu

Sparta vedla, měla nakročeno k tomu, aby duel zvládla. Jenže nebyla schopná přidat druhou branku. „V tom jsme byli asi trochu bohorovní“ uznal trenér Lars Friis. Domácí si ani nevytvořili velké šance. Bylo to dílem zásluhou dobré defenzivy soupeře, ale také jejich hrou.

Kupříkladu Angelo Preciado mohl minimálně ve dvou situacích sypat před bránu klasický centr do kapsy, do vápna mu šli tři spoluhráči, ale on situaci zašlápl, otočil, nebyl přímočarý. „Řešili jsme některé věci lehkovážně. To jsou takové věci, z kterých pak máme blbý pocit,“ vykládal kapitán Filip Panák. Podobné to bylo také se Slováckem a minule v Českých Budějovicích.