SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:4. Debakl v Ďolíčku a ligový rekord

Slavia v lize porazila Bohemians poosmé v řadě při skóre 27:3, s vršovickým rivalem prohrála jediný z posledních 21 vzájemných ligových zápasů. Úřadující vicemistři jsou posledním týmem, který v sezoně nejvyšší soutěže neprohrál. „Klokani“ nenavázali na středeční postup v poháru přes třetiligové Brozany a v lize nevyhráli počtvrté za sebou. V tabulce jsou dvanáctí.

„Od nás to byl velice dobrý výkon, zápas jsme měli pod kontrolou. S týmem je teď radost pracovat, hráči mají sebedůvěru, jsou koncentrovaní,“ pochvaloval si kouč Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Trpišovský udělal oproti středeční výhře v Evropské lize na hřišti Ludogorce Razgrad pouze dvě změny v základní sestavě. Poprvé po svém nedávném návratu do klubu nastoupil od začátku Lingr, jenž ve 13. minutě nevyužil hlavou první velkou šanci duelu. O minutu později už ale slavil, když Diouf poslal odražený míč z voleje přesně ke vzdálenější tyči. Senegalský levý bek dal pátý gól v ligovém ročníku, v tabulce kanonýrů je lepší pouze olomoucký Kliment s devíti zásahy.

„Není to náhoda, má skvělou kopací techniku i výběr místa. Tahle střela nártem je jeho velká přednost, kterou umí využívat. I na tréninku patří k nejgólovějším hráčům,“ chválil Trpišovský.

V 16. minutě Diouf obešel na levé straně Matouška, připravil pozici Provodovi a jeho střílenou nabídku před bránu usměrnil do sítě patičkou Chorý. Reprezentační útočník navázal na penaltovou trefu z minulého kola proti svému bývalému klubu Plzni, v ligové sezoně má na kontě tři góly.

Zmar „Klokanů“ dokonal Petrákův vlastní gól z 34. minuty. Odchovanec Slavie si při snaze o odkop Lingrova přízemního centru trefil stojnou nohou a od ní se míč odrazil za Frühwaldova záda. „Třetí gól utkání v podstatě vyřešil. Bylo to z naší strany odevzdané, ať už to bylo přehnaným respektem nebo průběhem zápasu. Musím se omluvit fanouškům,“ uvedl domácí trenér Jaroslav Veselý.

Kouč Bohemians zareagoval o poločase dvojitým střídáním, obraz hry se ale nezměnil a v 52. minutě jeho tým inkasoval počtvrté. Provod po individuální akci vybídl před bránou ke skórování Zafeirise, který si snadno připsal druhý gól v ligovém ročníku.

Slavia inkasovala v úvodních devíti kolech pouze jednou, což je rekord, a i dnes potvrzovala pozici nejlepší defenzivy soutěže. Dvacátou brankou v ročníku se navíc dotáhla na vedoucí Spartu i v ofenzivní statistice. Bilanci mohl ještě vylepšit v 67. minutě Lingr, ve vyložené šanci ale přestřelil.

Závěrečných 20 minut utkání se za rozhodnutého stavu pouze dohrávalo. „Takhle hladký zápas v Ďolíčku asi nepamatuji. Vždy to tady bylo složité, nedařily se nám vstupy do utkání. Dnes jsme to od začátku kontrolovali,“ zhodnotil záložník Lukáš Provod.

Slavia v lize neprohrála pošestnácté v řadě a v Ďolíčku zvítězila počtvrté za sebou, teprve podruhé v historii samostatné ligy o čtyři góly. „Klokani“ doma nebodovali poslední tři zápasy v nejvyšší soutěži.