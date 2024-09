Senzace pokračuje! České kluby nadále udržují nejvyšší koeficient v Evropě

Nevídaná jízda českého klubového fotbalu trvá! Česko má v aktuální sezoně nejúspěšnější týmy v evropských pohárech. Za sebou drží velmoci jako Portugalsko, Francie nebo Německo. Bodově k tomu přispěly v úvodních zápasech ligové fáze výhrami Sparta a Slavia. Vyšlo by to i bez čtvrteční senzace Plzně proti Frankfurtu, ale Viktoria přihodila za remízu 3:3 další dvě desetiny bodu.

Dá se očekávat, že brzy přijde propad za silné pronásledovatele. Příští týden se totiž odehrají kompletně všechny tři evropské soutěže, v nichž druhé Portugalsko má pět celků, třetí Francie šest a čtvrté Německo dokonce sedm.

Ale ještě ne! Česko se dál drží v čele tabulky pro aktuální sezonu.

Minulou středu Sparta úspěšně vkročila do ligové fáze Ligy mistrů, když doma smetla Salcburk pohodlným výsledkem 3:0. Jízda českých klubů pokračovala v tomto týdnu. Slavia porazila Ludogorec Razgrad na jeho stadionu 2:0 a Plzeň senzačně urvala remízu 3:3 s bundesligovým Eintrachtem Frankfurt.

Pořadí jednotlivých států zatím vypadá takto:

Pořadí Země Koeficient 1. ČESKO 6,300 2. Portugalsko 5,800 3. Francie 5,214 4. Německo 5,000 5. Itálie 4,875 6. Anglie 4,857 7. Slovensko 4,625 8. Španělsko 4,571 9. Švédsko 4,250 10. Rakousko 4,200

Podstatné ovšem je, že Česko navyšuje body v pětiletém žebříčku, jenž rozhoduje o rozdělení míst do evropských pohárů. Klíčové je desáté místo, které zajišťuje přímý vstup ligového mistra do Ligy mistrů. V tomto ročníku se hraje o to, jestli český šampion půjde do elitní soutěže v ročníku 2026/27 (pro sezonu 2025/26 to má jisté).

Česko je aktuálně deváté a šanci na umístění v top desítce stále navyšuje. Nachází se před Tureckem o 2,950 bodu (navýšení o 0,3) a o 7,850 bodu před jedenáctým Norskem. To už je velmi slušná propast. Norové navíc mají v ligových fázích pohárů pouze dvě mužstva – Bodö/Glimt hraje Evropskou ligu, Moldö pak Konferenční ligu.

Naopak česká mužstva už nyní mají jisté, že odehrají na podzim a v lednu celkem 30 zápasů (po osmi Sparta, Slavia a Plzeň, šest Mladá Boleslav), v nichž si rozdělí 0,400 bodu za výhru a 0,200 za remízu.

Takto vypadá nyní pětiletá tabulka: