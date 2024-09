Straka o bránění v Ostravě: Já bych útočníka přerazil, frajer by už nestál!

Čekala se nálož, vždyť Dynamo do neděle získalo jediný bod a vstřelilo jediný gól. Naopak Baník doma jede. Nicméně České Budějovice v Ostravě favorita pořádně pozlobily. V úvodní půlhodině fakt nepřipomínaly poslední tým ligové tabulky, bodové naděje se chytaly do posledních sekund. Nakonec to nevyšlo (prohrály 1:2). „Já neuhnu,“ hlásí trenér František Straka, jehož naštvala osobní nezodpovědnost. Chválil naopak mladé a postesknul si, že na jihu Čech nebyl už od letní přípravy.

Co ve Vítovicích rozhodlo?

„Rozhodují individuální chyby. Do 35. minuty jsme hráli velice dobrou partii, byli jsme rovnocenným soupeřem. Měli jsme výborný pohyb i práci s prostorem. Oni neměli šance, ale pak přišla bohužel situace, která nás stála první gól. Mě to mrzí, poněvadž se to opakuje.“

Nezodpovědnost?

„Se Spartou jsme chrápali a teď jsme taky chrápali, to se nemůže stát! Kluci si musí uvědomit osobní zodpovědnost za hráče, není možné ho nechat bez dozoru a ani k němu nepřistoupit. To nás hodilo zpátky. Baník ukázal sílu, bude hrát do první čtyřky. Má dobrý, běhavý, nepříjemný tým s výbornou poziční hrou založenou na rychlosti a osobních soubojích. I tak můžu své kluky pochválit, protože to nevzdávali a chtěli se porvat. Kdybychom spočítali všechny příležitosti v sezoně a proměnili aspoň padesát procent, tak jsme někde jinde. Měli jsme dobré možnosti, chce to jen víc klidu na balonu, víc si dovolit, vytěžit víc. Myslím, že mančaft ukazuje progres, sílu, máme se od čeho odrazit. Já neuhnu, pořád budu hráče nutit k presinku, represinku a k odolnosti. Ta mi chybí. Připadá mi, že když inkasujeme, chybí jistota, vůle, chtíč. Převládá obava, že se něco stane, když udělám chybu. Ale to nechci!“

Adediranův gól neovlivnil bodový zisk, ale pomůže aspoň psychicky?

„Stoprocentně. Je důležité, že máte šance, ale co je vám to platné, když góly nepřicházejí. Sráželo ho to, potřeboval si vyčistit hlavu. Je to o palici. Pracujeme s ním. V mnoha případech řešil situace až moc silově, přitom dneska je to většinou o chytrosti, o obalovačkách. Matoušek to tam taky výborně cpal, jeho pokus mohl zapadnout do branky. Těší mě, že přicházejí i tyhle šance, pološance.“

Bohužel pro vás přicházejí opakovaně i laciné branky.

„Križan to tam musí zbourat, já jako stoper bych útočníka přerazil a frajer by už nestál! To je situace jeden na jednoho, stoper musí být dominantní! To jsou věci, které se mi nelíbily. Vyhodnotíme si je, zanalyzujeme, poučíme se.“

Ukážete to hráčům názorně na tréninku?

„Já už s mými koleny ne. (úsměv) Jde mi o to, aby kluci hráli do těla. Baník to má založené na soubojovosti, podívejte se, kde dneska jsou. Úplně jinde, přitom byl Pavel Hapal kritizovaný. Škoda, že jsem neměl mančaft už v přípravě, to byste viděli tu jízdu! Ale líbí se mi, že je ochota se zlepšit. Schází jen efektivita. Prohra bolí, je to tristní, ale budeme pokračovat. Ne v trendu porážek, ale v trendu nasazení a obětavosti. Chceme to zlomit, přijde to. Věřím tomu. Nechci to stále opakovat, ale postavíme se situaci čelem a ukážeme koule.“

Co jste říkal na Čoudkovu ruku ve zdi, po které domácí kopali penaltu?

„Nevím, z naší pozice nevíš vůbec nic. Nezlobte se na mě, ale já se sám divím ruce. Nevím, co ruka je a co není. S Plzní jsme dostali gól, když měl Šigut ruce zády k bráně... Co má hráč těma rukama dělat? Přece nejsme žádné opice nebo panáci, abychom stáli s rukama u těla. Pak je otázkou, jestli je to aktivní a jestli zabránila střele. Tahle prý ano.“

Ewerton penaltu neproměnil a pak vám sice vstřelil branku, ale jinak nebyl výrazný jako obvykle. Čím to?

„Zdvojovali jsme ho, vykrokovávali, nenechali ho chodit do situací jeden na jednoho. Bylo to o ochotě celého týmu se posouvat ve správný čas. Neustále jsem nabádal i Čermáka, aby přes jeho stranu vyjížděl. To se nám dařilo. Měli jsme zisky, akorát nám chyběla odvaha v přechodu. A já odvahu chci!“

Jakoba Tranzisku, který vstřelil v poháru Příbrami dva góly, nechcete? Proseděl zápas na lavičce.

„Dejme mu šanci. V Příbrami to byly dorážky, ale potřebuje zlepšit pohyb na hřišti, ochotu jít do náběhů. To mi u něj schází. Ano, dal dva góly, ale musí i pracovat pro mančaft. Ukázal potenciál, je to furt mladý hráč, má 23 let. V Příbrami jsme vyhráli s mladými, což je pro mě úplně úžasné. Potřebuju vidět všechny, perspektivu v Českých Budějovicích máme. Kluci potřebují zažít těžké zápasy proti takovým soupeřům, to je nakopne. Brabec, Čoudek, Zíka, Šigut... Jsem rád, že je máme. Budeme s nimi trpělivě pracovat.“

Osmnáctiletý Petr Zíka se jeví solidně na pozici pravého wingbeka, že?

„Mohlo by mu to tam sedět. Mám rád univerzály, ať už jsou to wingbeci nebo podhrotoví hráči v systému 3–4–3 nebo 3–5–2. Petr má potenciál, je to velice zodpovědný kluk. Šigut to samé. Nedivím se, že mají nějaký deficit, jsou to pro ně první sezony v lize. Ale půjdou nahoru.“