Frťala myslel na konec v Teplicích: Je to za mnou. Bílek něco slíbil, ale…

S klubem je spjatý, s městem jakbysmet. Zdenko Frťala dorazil ze Slovenska do Teplic před více než třiceti lety. Za žlutomodré kopal v jejich nejlepší éře, nyní je trénuje v době, kdy klub roste, i když v této sezoně není zrovna v komfortní náladě. Po výhře v Pardubicích popsal chvíle, kdy chtěl z exponované funkce odejít. Není to tak dlouho.

Možnost odejít od mužstva jste naznačil po domácí prohře s Mladou Boleslaví na začátku září. Co vás přesvědčilo, abyste zůstal?

„Přemýšlel jsem o konci, tyhle stavy jsem měl. Dolehlo to na mě, ale naštěstí jsem se nenechal unést zklamáním. Žiju v tom městě, setkávám se s lidmi, vidím, jak to prožívají. Názor změnit rozhodnutí vyšel z toho, že nebyl snad jediný člověk, který by nevěřil tomu, že Teplice budou znovu schopny odvádět výkony jako minulou sezonu.“

Jste si tím jistý?

„Věřím, že je to za mnou, nepřekonají mě myšlenky, že bych utekl z boje, protože kluci makají, snaží se. Třeba bude zápas v Pardubicích nějaký bod zlomu.“

Spadl vám kámen ze srdce?

„Určitě ne. Vítězství si samozřejmě vážíme, je pro nás nesmírně důležité. Vývoj utkání jsme měli, myslím, pod kontrolou, měli jsme více ze hry, ale pak se staly ve druhém poločase věci, které se staly.“

Dozajista myslíte vyloučení Michala Bílka.

„Už v první půli měl docela brzy žlutou kartu a o přestávce bylo první téma, aby nedostal druhou. Slíbil mi, že ji nedostane, ale stalo se. Nechci úplně rozebírat, jestli to byla jeho chyba, ale hlavní věc, kterou jsme řešili, byla, aby se to nestalo…“

Měli jste dlouhou přesilovku - o dva muže, pak o jednoho, šance však nepřicházely. Co mělo dělat mužstvo jinak?

„Říkali jsme si, abychom nepanikařili, abychom byli trpěliví, byli připraveni na rychlý protiútok soupeře. Chtěli jsme je překvapit nějakým centrem, střelou ze střední vzdálenosti, protože dobývat val osmi bránících hráčů není jednoduché. Klíčová situace byla, když nás gólman Ludha podržel při Zlatohlávkově šanci. Richard to rozhodl. Musím vyzdvihnout domácí hráče, skákali do střel, kdyby z toho jediného protiútoku skórovali, těžko už bychom s tím něco dělali.“

Vítěznou branku vstřelil Roman Čerepkai z penalty. Dosud nedal v lize gól, proč byl vybrán?

„Už když jsem přišel do áčka, vyzdvihl jsem jeho kopací techniku - ať jsou to trestné kopy, penalty. Odpovědnost vzal na sebe, sebevědomí, které si přinesl ze slovenské reprezentace do jedenadvaceti let.. Z toho popudu šel kopat a my mu děkujeme, že proměnil.“