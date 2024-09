Provod chválil Zimu i Dioufa: Neskutečně vyrostl. V derby chceme dominovat

Šlo o jednoduché vítězství? Zápas možná připomínal až počítačovou hru.

„Děkujeme za kompliment. Důležité bylo, že jsme chytli start zápasu a dali rychlý gól, což vždycky pomůže. Pak jsme na to navázali dobrým pohybem.“

Pamatujete až tak lehký zápas v Ďolíčku?

„Asi ne. Vždycky jsme tady ztráceli body, zápasy byly složité. Nedařilo se nám do nich dobře vstoupit, ale dneska jsme utkání kontrolovali. Po prvním gólu se zbytek času hrál v našich notách.“

Překvapilo vás, jak snadno to šlapalo?

„Víme, že se nám daří, že jsme v laufu. Věřili jsme, že dokážeme prodat dobrou formu. Takže úplně nepřekvapilo. Čekali jsme těžký zápas, ale svým výkonem jsme si to ulehčili a za body jsme rádi.“

Máte další čisté konto, co stojí za tak výrazným zlepšením defenzivy?

„Máme prostě pevnou defenzivu a výborného brankáře. Není to jen o obraně, ale o celém mančaftu, jak šlape. Vytváříme tlak už nahoře, takže nepropadá tolik balonů. Chci pochválit Davida Zimu.“

Líbil se vám?

„Měl to hrozně těžké s Júsufem (útočník Bohemians). Vybavuju si snad jediný souboj, co s ním prohrál. Byl fantastický. Zranil se bohužel Igoh Ogbu, ale zastupitelnost vzadu je neskutečná. Máme kvalitní obránce.“

Dobrý zápas má za sebou také Diouf, který vstřelil už pátý ligový gól.

„Je neuvěřitelný na to, kolik mu je. Mám problém ho brát jako mladého. Hraje neuvěřitelně, v sezoně strašně moc vyrostl. Je to prototyp hráče, kterého Trpišovský potřebuje. Nemá slabinu, centruje, dává góly, což dnes potvrdil. Pomohl nám.“

Nahoře nastoupil poprvé v základní sestavě Ondřej Lingr. Fungovala s ním spolupráce?

„My známe jeho, on zná nás. To je velká výhoda. Sedlo si to, a sedne si to ještě líp. Je skvělý a zase jde o prototyp fotbalisty, kterého potřebujeme. Je to rváč, fantastický do vápna. Spolupráce je skvělá a bude se ještě lepšit.“

Pomůže vám jasná výhra před derby?

„Určitě může, ale na druhou stranu jsem několikrát říkal, že derby je specifický zápas. A moje odpověď teď nebude jiná. Ale lehká výhoda bude na naší straně, hrajeme doma a chceme dominovat.“