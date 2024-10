Liga očima fanoušků: Vrchol je derby, ne Ajax. Baníčku, třetí místo je blízko!

Video se připravuje ... Ještě jsme nestihli vstřebat výsledky víkendových ligových zápasů a už do toho skočily evropské poháry. Letenští vyvětrali odér olomouckých syrečků a zastavili bundesligový Stuttgart (1:1). V sektoru sparťanů si říkali, jak Haraslín, Kairinen a hlavně Preciado najednou v Německu ožili a dokonce obrana se postavila do latě. To na tribuně Sever řeší, jak naložit s nabitým programem. Je víc derby, nebo šlágr s Ajaxem? A v Ostravě cítí šanci na třetí místo, zápasy s Boleslaví a Plzní napoví... Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Mužstvo ukázalo dvě různé tváře Jako doktor Jekyll a pan Hyde se lišilo vystoupení některých hráčů a našeho mužstva jako celku ve dvou po sobě rychle jdoucích utkáních. Zatímco s Olomoucí byli Kairinen, Haraslín a Preciado poloviční a obrana na odstřel, ve Stuttgartu jsme se prezentovali jako tým, který ví, co chce a jak toho dosáhnout. Nechme však vyvanout nepříjemný odér olomouckých syrečků. Sice jsme dostali branku jako první, tady Ryneš zapomněl vyskočit, ale další šance patřily nám. Bohužel hlavičky Vitíka i Birmančeviče skončily jenom na brankové konstrukci. Skvostnou tečku udělal nádherný gól z kopačky Kairinena, zřejmě jeho životní. Ani ve druhé půli jsme nezaostávali, s výjimkou posledních dvaceti minut. V nich obrana odvedla očekávaný výkon. Naše rychlé brejky sice ztroskotávaly na nepřesné přihrávce, ale byly stálou hrozbou. Dělba bodů zcela spravedlivá, pokud bereme v potaz umístění soupeře v minulé bundesligové sezoně a gólové příděly favoritů papírově slabším soupeřům. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce PRVNÍ DOJEM: Ubojovaný bod na Stuttgartu. Sparta čelila neuvěřitelné kvalitě

Slavia Praha Vrcholu podzimu bych obětoval i Ajax Slavia si jen těžko mohla přát, aby víkend dopadl lépe. Rival zpoza řeky doplatil na to, s čím se v posledních letech často trápili sami červenobílí, tedy na bohorovnost v zdánlivě snadném zápase. Nezadařilo se ani Plzni, a sešívaní tak v Ďolíčku nastoupili s vědomím, že můžou jít v tabulce do trháku. Suverénním výkonem, kdy už ve dvacáté minutě bylo o výsledku jasno, se jim to povedlo. Před derby je Slavia v čele tabulky o tři body a tlak je na jejich nejbližším ligovém soupeři. Vést o více než dva body, to se Slavii povedlo naposledy po 21. kole předminulé sezony, to už je více než rok a půl. Teď přichází vrchol podzimu. A nechci, aby o tom bylo jakýchkoliv pochyb – tím vrcholem je derby, nikoliv zápas s Ajaxem. Nevím, jak trenéři vyřeší odpočinek hráčů v krátkém období mezi oběma zápasy, ale na derby musí být všichni stoprocentně fit. Byl bych pro to ochotný zápas s Ajaxem obětovat. Věřím, že v derby uvidíme parádní fotbal bez zákeřností na hřišti i mimo ně a po závěrečném hvizdu se Eden bude radovat. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník Rušivá píšťalka v Ďolíčku. Bořil domlouval fanouškům Slavie

Viktoria Plzeň Nebyl bych tak klidný jako náš trenér Teda, člověk žasne, co umíme předvést... Po výplachu v chrámu zla a drahoty jsem měl popravdě docela strach. Zbytečný. Ve Frankfurtu jsme ukázali, že máme koule a nelekneme se. Bod byl fakt dobrý, i když stylem last minute. Propršený zápas nám svědčil a hra byla docela dobrá. Ovšem přijde neděle... A zase. Kravsky odehraný zápas. Kde jsou časy, kdy jsme tato utkání lámali silou. Taky to chce chlapcům říci, že musí střílet i z dálky à la soupeř před svojí vstřelenou brankou. Bez toho góly padat nebudou. Jo, rozhazovat rukama a hádat se, to nám tentokrát šlo parádně, za to bychom dostali plný počet bodů. Zápasy jdou v kvapíkovém tempu a nemyslím si, že budeme vyhrávat jako na běžícím pásu. Ale v lize jsme toho zatím moc neuhráli a to je na pováženou. Nebyl bych tak klidný jako náš trenér. Pánové, zkuste se snažit jako ti, kteří vám fandí v sektoru P. Myslím, že to umíte. Je to na vás. Čest královně Viktorce, celý VAR ať táhne někam! KOVI. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 1:1. Oba týmy konec zápasu dohrávaly v deseti

Baník Ostrava Třetí místo je na dostřel Do zápasu s Jihočechy jsme šli v roli jednoznačného favorita. Ne vždy je lehké ji potvrdit, nicméně budeme muset takový druh tlaku zvládat, i vzhledem k ambicím klubu a kvalitě kádru. Fanoušky opět zaskočila sestava se třemi stopery, navíc proti poslednímu. První poločas byl plný nepřesností, i přesto jsme šli do kabin s jednobrankovým vedením. A to jsme ještě neproměnili penaltu. Ve druhé půli byla naše hra přesnější, a získali jsme tak povinné tři body, čímž jsme si udrželi stoprocentní bodovou úspěšnost ve vyhnanství. Jaký posun oproti minulé sezoně. Na utkání dorazilo necelých sedm tisíc fanoušků, čímž se potvrdilo nejen to, že přijel neatraktivní soupeř, ale i fakt, že Ostravě nedělní termíny nesedí. Obzvlášť těsně po obědě… Teď máme týmy, které hrají Evropu. Jedeme do Boleslavi a po repre pauze přivítáme Plzeň, na kterou momentálně ztrácíme pouhý bod. Pojďme se dostat na třetí místo. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Ostrava - České Budějovice 2:1. Baník doma slavil výhru po trefách Buchty a Ewertona