Osobnosti před derby: peklo Eden, Chorého vliv i ostrá kritika rozhodčího

Video se připravuje ... Jsou odskočení od zbytku ligy. Ovšem v neděli je možné, že se mezera výrazně rozšíří i mezi vedoucí Slavií a Spartou. Aktuálně oba týmy od sebe dělí tři body. „Ptáte se mě, kdo vyhraje? Těžší otázka ani není,“ smál se legendární fotbalista Ladislav Vízek. Ale jiní experti a osobnosti mají jasno. Stejně jako v tom, jestli padne červená karta. „To sice nevím, ale derby si zaslouží lepšího rozhodčího,“ kritizoval zkušený trenér Zdeněk Ščasný volbu Ladislava Szikszaye. Oslovení experti odpovídali na dvě otázky: 1) Jak derby dopadne?

2) V posledních čtyřech derby padla červená karta. Půjde znovu o vyhrocený zápas?

Ladislav Vízek, bývalý reprezentant 1) Rozhodne peklo „Můžu vám říct, že tohle je velmi těžká otázka. Těžší ani nemůže být. Oba týmy jsou teď na dobré úrovni. Ale já víc věřím Slavii, myslím, že rozhodne to peklo, domácí prostředí. Ale Sparta je taky šikovná, ve Stuttgartu dokázala remizovat a ze Slavie se rozhodně nepodělá. Jsem na ten zápas fakt natěšený. A pokud sparťané prohrají, nepůjde o nic katastrofálního. Do konce sezony je ještě daleko. I když Slavia by se uklidnila, šlo by o příjemný odstup.“ 2) O derby se mluví hloupě „Slyšel jsem v rádiu, jak si dělali srandu, že se čeká krvavé derby, že se poperou a rozhodčí zápas nezvládne. Mluví se o tom hloupě. Ale lidi si to myslí. Přál bych si, aby to byla oslava fotbalu. Kdo jiný by měl hrát hezký fotbal, než pohárová mužstva, která nám dělají čest v Evropě. Je tam sice pořád Bořil ze Slavie, ale ze Sparty odešli Krejčí s Kuchtou, takže věřím, že to bude klidnější. Ale jasný, něco může vzniknout. Mohou to pokazit jen hráči, snad si budou všímat hlavně hry.“ Dlouholetý expert deníku Sport Ladislav Vízek • Foto Profimedia.cz

Zdeněk Ščasný, bývalý trenér Sparty 1) Sparta jako vyrovnaný partner „Sparta je dneska v situaci, že určitě pojede do Edenu jako vyrovnaný partner. I když Slavia je doma hodně silná. Nejde o frázi, ale tohle derby je otevřené. Oba týmy mají výbornou sportovní formu, ukazují sílu v lize i v Evropě. Slavia na tom je možná líp v tom ohledu, že má tříbodový náskok. Pokud by Sparta prohrála, může se zdát, že ztráta šesti bodů je hrozivá, na druhou stranu neznamená nic, protože zápasů bude ještě hodně.“ 2) Derby si zaslouží lepšího rozhodčího „Upřímně, překvapila mě volba rozhodčího. Ladislavu Szikszayovi se nepovedlo ani poslední derby a myslím, že máme lepší sudí, kteří by zápas zvládli lépe. Můj subjektivní názor je, že mě nikdy nepřesvědčil o tom, že je kvalitní. Za mě nemůže být spokojená ani jedna strana a derby si zaslouží lepšího arbitra. Nepřijde mi jako rozhodčí, který má autoritu. Z mého pohledu má rozdílné vedení zápasů, jednou to pouští, jindy ne. Nevím, co od něj čekat.“ Zdeněk Sčasný si myslí, že je Krejčí unavený kvůli velkému vytížení • Foto Sport - Michal Beránek

Jaroslav Černý, bývalý záložník Slavie 1) Eden je faktor X „Věřím Slavii, že vyhraje 2:1. Domácí prostředí jí hodně pomůže, půjde o faktor X. Zápas hodně ovlivní první gól, ale i kdyby náhodou „sešívaní“ inkasovali, tak si myslím, že fanoušci je poženou, vyblázní a díky nim se může podařit i otočka. Ale každopádně se na ten zápas těším, protože oba týmy mají neskutečnou formu. I když derby jsou prostě nevyzpytatelná. Pokud Slavia vyhraje, bude se jí o dost lépe dýchat, ovšem nic se nerozhodne, sezona je ještě dlouhá.“ 2) Apel z lavičky „Zápas bude určitě vyhecovaný, jako každé derby. Ale myslím, že po minulých utkáních, která byla až moc přemotivovaná, lavičky pochopily, že tohle není úplně správná cesta. Snad trenéři budou apelovat na hráče, aby se vyvarovali červeným kartám a dali si pozor na zbytečná gesta. Proto odhaduji, že by tentokrát derby nemuselo sklouznout do vyhecované a přemotivované atmosféry. Nebude se to na hřišti mlít. Aspoň doufám.“ Jaroslav Černý na Memoriálu Václava Hrdličky v roce 2019 • Foto Profimedia.cz

Mario Holek, bývalý obránce Sparty 1) Sparta nebude nervózní „Fandím Spartě, proto doufám, že vyhraje. Je v dobré formě a i proti Stuttgartu mohla uhrát ještě lepší výsledek. Samozřejmě v derby se všechno maže. Oba týmy mají kvalitní kádry a navíc Slavia v posledních týdnech taky odehrála velmi dobré zápasy. Čekám nesmírně vyrovnaný duel. Myslím, že Sparta nechce prohrát, ztrácela by už šest bodů, což z psychologického hlediska není ideální. Ale nervózní nebude. Vsadí na zajištěnou obranu a hráči ukázali v Lize mistrů, že vzadu jsou si jistí.“ 2) Sudí nastaví přísný metr „Vzhledem k tomu, že v posledních derby byly kontroverzní okamžiky a padaly červené karty, tak rozhodčí se bude maximálně soustředit, aby hra nesklouzla mimo hranice. Myslím, že od začátku nastaví přísný metr a bude utkání kontrolovat. Je na něm, aby se připravil. Moc dobře ví, co derby znamená a jaké zákroky se v něm v minulosti objevily. Emocí bude určitě spousta, ale hráči se musejí koncentrovat hlavně na ten zápas. A bude záležet, jak se k tomu postaví trenéři. Taky je potřeba, aby udrželi nervy na uzdě.“ Smutek ve tváři Maria Holka při zápase v Liberci • Foto Barbora Reichová (Sport)

Josef Hušbauer, bývalý hráč Sparty i Slavie 1) Šest bodů už by byl polštář „Ve čtvrtek jsme viděli v Evropské lize, že Slavia některé hráče šetřila. Kdyby hrála ve stejném složení jako proti Ajaxu, možná by mělo vliv, že Sparta měla delší odpočinek. Podle mě to ale nebude tolik znát. Slavia má za mě větší formu, navíc hraje doma, takže více věřím „sešívaným“. Pořád je tu ale takové to klišé, že derby může dopadnout jakkoliv. Kdyby Sparta padla, bude mít manko na rivala už šest bodů. To je dobrý polštář, protože oba celky zase tolik asi ztrácet nebudou.“ 2) Asi vsadím, že bude červená „Kdybych si mohl vsadit, jakože si zřejmě stejně vsadím, tak bych dal, že padne červená karta. Derby bývají vyhrocená normálně a těch hráčů na obou stranách, kteří by to mohli spustit, pár najdeme. Hlavně na straně Slavie, řekl bych. Zrovna pan Szikszay, který bude zápas pískat, je typem rozhodčího, který docela rád dává hodně karet, co si tak vybavuju.“ Josef Hušbauer v derby nastoupil během své kariéry za oba supeře, jak vidí jejich blížící se střet? • Foto Koláž iSport.cz