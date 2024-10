Vondrášek zpět v Teplicích: Vážím si, že nezapomněli. Za bod sekanou?

S Teplicemi je spojen takřka pupeční šňůrou. Tomáš Vondrášek zde strávil bezmála patnáct let, kdy brousil lajnu v nejvyšší soutěži. Nyní se na Stínadla dostavil jako soupeř v dresu Dukly. Pro mnohé to byl zápas hlavně o jeho osobním příběhu. „Trochu jsem se s tím v hlavě pral. Vidím, že tady na mě nezapomněli. Na zápase jsem měl taky celou rodinu ze Sokolova,“ hlásil poměrně dobře naladěný Vondrášek po remíze 1:1.

Co pro vás znamenalo vyběhnout na Stínadlech na trávník jako hráč hostí?

„Pořádně jsem si to uvědomil až v tunelu, když jsem šel na hřiště. Až jsem se divil, protože celý den jsem byl v klidu. Sebralo mě to, protože i fanoušci udělali hezký transparent. Vážím si toho. Pak jsem si i trochu musel říct, že to není zápas o mně, ale o Teplicích a Dukle. Trochu jsem se s tím v hlavě pral. Popravdě jsem se vlastně kvůli tomu v zápase necítil moc dobře.“

Byl to zápas dvou poločasů. Podobně jako nedávno proti Liberci. Co změnit, aby Dukla vydržela hrát celý zápas dobře?

„Já nevím. I když jsem byl v Teplicích, kolikrát jsme tohle taky řešili. Ono se to jednou otočí. Chtěli jsme navázat na první poločas s Libercem, ale bylo to naopak. Navázali jsme na ten druhý poločas, který jsme nezvládli. Je to v hlavě. Musíme se lépe koncentrovat.“

Byl jste v týdnu takový stínový trenér, když teplické znáte? Chodil si kouč Rada pro rady?

„Abych řekl pravdu, tak mám pocit, že už tady tolik hráčů ve finále neznám. Za ten rok se to tady dost protočilo. Samozřejmě řadu kluků znám skvěle a Teplice sleduju nadále. Nějak podrobně jsme se ale o jednotlivcích nebavili. Náš realizák je natolik zkušený, že si vše podstatné načetl sám. Před zápasem jsem byl nápomocen u toho, abych řekl, kdo by si kam mohl stoupnout na standardky třeba.“

Jak jste viděl tu červenou kartu pro Matěje Radostu? Byl jste docela blízko.

„Ano, to jsem byl, ale měl jsem to zakryté hráčem. Vím, je to takové alibistické, ale je to tak. Hašek říkal, že mu ten kotník nějak prošlápl. Někdy mám pocit, že se píská a dává červená skoro za všechno. Připadá mi to vlastně úzkoprsé. Bylo mi Radosty v tu chvíli vlastně i líto.“

Jak tedy hodnotíte výkon mladého rozhodčího Jana Beneše, který debutoval v nejvyšší soutěži?

„Dozvěděl jsem se, že píská poprvé ligu těsně před zápasem, což mě překvapilo, ale tak ti rozhodčí to mají těžké, asi jich moc není. Taky jsem před utkáním za ním šel a popřál jsem mu hodně štěstí. Musíme být pozitivní. Nevybavím si, že by udělal nějakou chybu. Pískal dobře. Nemůže nikdo čekat, že tam vlítne mladý kluk a bude hned perfektní, taky se učí.“

Bude to po tom průběhu zápasu zlatý bod pocitově?

„Jestli bude zlatý, to se ukáže až na konci sezony. Musíme ho brát, před zápasem bychom ho určitě brali. Slíbil jsem dokonce klukům za bod i něco do kabiny.“

Můžete upřesnit, oč půjde?

„Bude to nějaké dobré občerstvení tady od nás ze severu. Možná nějakou sekanou z Globusu dostanou.“ (smích)

Došlo třeba už před zápasem na nějaké milé setkání?

„Se všema. Asi to není úplně tajemství, že já sem na stadion v týdnu někdy za klukama docházím. I díky tomu gestu fanoušků vidím, že tady na mě nezapomněli. Na zápase jsem měl taky celou rodinu ze Sokolova. Otravoval jsem Martina Kovaříka (tiskový mluvčí Teplic) o spoustu lístků. Doufám, že nebude mít problém, když jsem to teď provalil.“ (smích)