Kováč po výprasku: Nechápu, nejhorší zápas v kariéře. Důvěra je v pr...

Co se to na hřišti přihodilo?

„Zápas ani hodnotit nejde. Propadli jsme úplně ve všem. Ztratili jsme důvěru lidí, kteří nás podporovali. Je to facka celému regionu. Nebudu vám vysvětlovat, co jsme dělali a říkali, to je zbytečné, skončilo to 0:5. Musíme tu důvěru získat zpátky, ale bude to složité. Hrál jsem tu, vím, co tenhle zápas znamená. Za ty dva měsíce tady zkoušíme vybudovat nějaký projev a principy a hodili jsme to do koše. Celkově jsme tohle vůbec neočekávali. Nedokážu tomu uvěřit. Důvěra v projekt je v prdeli.“

Kde byl zlom? Vlastní gól?

„Není možný, abychom dostali gól a takhle se položili. Jediný Kayondo tam nechal život. Je z těžkých poměrů a váží si toho, že tu může být. Sprintoval, bojoval, hrál na Kanakimanu. Jediný hráč, co se může podívat do zrcadla a říct si, že udělal maximum. Po prvním gólu jsem viděl strach. Výkony byly až trapné.“

Měl ten zápas dohru v kabině?

„Je to velká rána. Theo Gebre Selassie tam byl. Bude pohovor týmu s Honzou Nezmarem. Výkon je neomluvitelný. Já si to nedokážu vysvětlit. Nechápu to.“

Po zápase dali fanoušci najevo nespokojenost.

„Byl jsem tam. Dostali jsme čočku, to je normální. Mohou nadávat na hráče, ale já je připravuji, to jde za mnou. Ale jsem zklamaný z nasazení hráčů, tomu nerozumím.

Co s tím?

„Můžeme s tím něco udělat jen tvrdou prací. Možná i tohle bude odraz, protože jsme spadli na dno. Derby je více o srdíčku a teď vidím, že jsem tam měl dát Jana Mikulu. Místo něj jsem tam dal Mariose Purzitidise kvůli rozehrávce přes levou nohu. Udělal jsem blbost, špatně jsem si to vyhodnotil.“

Michal Hlavatý šel ze hřiště už po hodině hry, v zápase pořádně nebyl…

„Smutný je, že když nehraje Míša, tak nehraje nikdo. Od Tupty a Ghaliho potřebujeme víc. Museli jsme ve druhém poločase ukončit Hlavatého trápení, Beran s ním byl všude, do toho makal do ofenzivy. Kluci jsou tady mladí, ale musíme se o ně opřít. Ševínský toho moc nenatrénoval a taky to tam od něj nebylo. Celkově se vůbec nebylo čeho chytit, zkoušeli jsme změnit po půli formaci na 3-5-2, ale měli jsme strašně roztažené hřiště.““

Budete Christianu Frýdkovi hodně vyčítat červenou kartu?

„My jsme byli agresivní, až když to bylo 0:4… Je to hloupost, zákrok, co nic neřešil. Dostane čtyři nebo pět zápasů.“