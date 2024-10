Koubek: Nebylo to o kráse. Hrajeme jako první, někdo by se měl zamyslet

Ulevilo se vám po zisku tří bodů?

„Jsem toho v klubu součástí, oddychli jsme si všichni. Šlo o vítězství vůle, nebylo to o kráse fotbalu. Podařilo se nám získat tři body, museli jsme je vydřít. Nejsme v optimálním herním rozpoložení a v zápase se to projevilo. Chybí nám v náročném programu energie. Nechci se vymlouvat, ale hrajeme ve čtvrtek do půlnoci a pak jako první v neděli, nad tím by se měl někdo zamyslet. Všechno souvisí se vším.“

Oceníte výkon soupeře?

,Pardubice jsou velice štiplavé mužstvo, mají dobrý pohyb, byly na nás připravené, dobře napadaly, presovaly. Jsou běhaví, kompaktní. Museli jsme to rozběhat a druhou půli přidat i v razanci, soupeře spíš udolat a přehrát, než předvést oku lahodící výkon. Byli jsme trošku nervózní, uvědomovali jsme si, že potřebujeme vyhrát. V mužstvu byl nádech nervozity.“

Jaké pokyny jste dal hráčům do druhého poločasu?

„Abychom byli schopni přidat do kroku a soupeře dostali pod tlak. Podařilo se to, pak jsme museli pochytat brejky, soupeř prahnul po vyrovnání a chodil dobře nahoru. Pardubice měly asi dvě velmi nebezpečné situace, my také měli šance. Mužstvo musím pochválit - byla to výhra morálky, vůle, věděli jsme, že to musíme uhrát spíš silou a odhodláním.“

Jak jsou na tom Jiří Panoš a Erik Jirka, kteří přibyli mezi hráče, co nebyli v nominaci?

„Uvidíme. Pany (Jiří Panoš) má svalové zranění, podle lékařů to není vážného rázu. Nicméně i tak bude potřeba tak čtrnáct dní, aby se sval uklidnil. Erik Jirka měl střevní potíže před zápasem, tam to snad také nebude na delší čas.“

Pomůže týmu reprezentační pauza?

„Záleží, jak budou vytížení reprezentanti, v Plzni nás zbude asi třináct. Tréninkový proces u těch, co hrají neděle-čtvrtek-neděle je takový, že hráči v podstatě jenom regenerují, trénink je o tom, aby se udrželi v pohybu. Mužstvo je neustále rozdělené, v kádru máme hodně mladých chlapců, kteří by potřebovali trénovat dohromady víc, což není možné. Nejsou to jednoduché věci, aby se podařilo mužstvo vyladit a dát ho do optimálního stavu. Nehráli jsme dneska hezký fotbal, o to víc si vážíme tří bodů.“

Zmínil jste, že týmu chyběla energie. Nechtěl jste střídat v zápase dřív?

„Lukáš (Hejda) šel v závěru do zálohy, tenhle tah jsme udělali už několikrát, není to nic nového. Byla to sázka na jistotu. Po šedesáté minutě standardně na hřišti chodili noví hráči - Adu, Havel, nemyslím si, že bychom váhali. Přiznám se, že jsem chtěl Slončíka střídat dřív, ale on v té chvíli dal gól.“

Co říkáte na výkon Pavla Šulce?

„To je takové perpetuum mobile, on může pořád. Konzultuji to s ním, ptám se ho, zda ho něco netahá - svaly, úpony, přitahovače, zda necítí třeba bolest v koleni. On mi říká, že se cítí pořád stejně, může a chce hrát. Ale taky na něm byl náročný program vidět, i když hrál dobře.“