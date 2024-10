Provokace Klimenta? Pod mou úroveň, říká Veselý. Janotka: Rýpali do něj

Devět zápasů, devět gólů. Ale taky čtyři žluté a jedna červená karta. Olomoucký podzim Jana Klimenta fakt není nuda. Bohužel pro Sigmu ji poslední útočníkův zápis do statistik – červený zkrat – stál body. Navrátilec do sestavy i reprezentace loktem udeřil Jana Vondru do břicha a na hřišti vydržel jen devět úvodních minut. Efektivní Bohemians toho využili, na Andrově stadionu zvítězili 3:1.

„Klukovina. Nechal se úplně zbytečně vyprovokovat. Od začátku jsme viděli, jak do něj rýpali a drbali,“ popisoval domácí trenér Tomáš Janotka, pro jehož mančaft šlo o třetí červenou kartu v řadě.

Tu nedělní odhalil VAR až po třech minutách od oplácení. Není to běžná a od komise rozhodčích ani chtěná záležitost, ale když jde o hrubé nesportovní chování, protokol zpětný přezkum dovoluje. A tak Petr Hocek nakonec Klimenta poslal do sprch.

„Sudí nám to vysvětlovali, ale přijde mi to alibistické. Mají být pozorní, jsou na to čtyři. A taky se pořád bavíme o nějaké intenzitě... Hráč ho několikrát vyprovokoval, nevíme, jestli ho tam třeba i neštípnul. To stejné, když tam plesknou Slámiče (Jiřího Slámu). Říkal jsem čtvrtému rozhodčímu, jestli já se teda můžu po někom ohnat, když bude slabá intenzita?“ divil se Janotka.

„Klokani“ čtyřikrát vystřelili na bránu, třikrát skórovali. Jejich kouč Jaroslav Veselý, taky asistent státního trenéra Ivana Haška, může v pondělí na srazu národního týmu nejlepšímu kanonýrovi Chance Ligy poděkovat. Kliment mu dal dáreček, bez přesilovky by to proti Hanákům měli o dost složitější. Však se taky ve druhé půli dostali pod drtivý tlak. Klid doručil až žolík Václav Drchal.

„Měl formu, na základě které byl nominovaný. Škoda pro něj i pro Sigmu, protože počítám, že v kontextu, jak se to teď rozdává, dostane možná i vyšší trest. Klidně tři nebo čtyři zápasy, takže bude chybět až do příští reprezentační pauzy. Jestli naskočí až za měsíc a půl, tak to pro něj bude složité. Asi si to musí vyřešit domácí trenér, uvidíme, co si k tomu řekne Ivan Hašek, ale na srazu se to asi extra řešit nebude,“ uvedl Veselý.

Potom se ještě vyjádřil k tomu, zda provokace byla součástí taktiky. „Z mých úst to určitě nepadlo, bylo by to pod mou úroveň,“ reagoval. „„Byl jsem vůbec překvapený, že nebyla karta hned. Dva údery byly dost viditelné. Divil jsem se, že to nebyla červená rovnou. A pak jsem se divil znovu, že se k tomu vrátil s takovou prodlevou... (úsměv) Nevím, jak to probíhá. Ale budilo to dost vášní, kterým možná trošku podlehl i rozhodčí. Měl jsem pocit, že se to pak i kompenzovalo zvláštním metrem,“ dodal Veselý.

Vyšla mu sázka na čtyřčlennou obrannou řadu i přínos produktivního Jana Matouška (1+1). Olomouc zase možná víc čekala od brankáře Tadeáše Stoppena. Na rozdíl od Janotkových žolíků a energickému Matěji Mikulenkovi tentokrát mančaftu reprezentant do 21 let příliš nepomohl.

A nějakou dobu mu nepomůže ani Kliment, ani zraněný Lukáš Juliš. „Má podvrtnuté koleno, řeší se to konzervativně. Jsme rádi, že není třeba dělat operativní zákrok, černé scénáře se vyvrátily magnetickou rezonancí. Nicméně ještě ani neběhá, je třeba postupně regenerovat a rehabilitovat, aby rekonvalescence byla úspěšná,“ podotkl Janotka.