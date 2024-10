Friis po derby: Nejsme v panice. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku

Zásadní byl vstup do utkání, ve dvaadvacáté minutě jste pohrávali o dvě branky. Proč se vám nevydařil?

„Máte pravdu a je to důvod, proč zápas skončil, jak skončil. V poslední době jsme měli dobré začátky utkání a i tentokrát jsme si říkali, že do toho musíme dobře skočit, ale bohužel se nám to nepovedlo. Když inkasujete v devadesáté vteřině první gól, tak je to pak těžké i s ohledem na to, že hrajeme na takovém stadionu. Ale odpověď na otázku, proč to tak bylo, vám nejsem schopný teď dát.“

Slavia vládla na levé straně, kde nastoupil Ermal Krasniqi. Z jakého důvodu jste ho nasadil?

„Jak na to mám odpovědět? Nemohl jsem tušit, že bude Slavia lepší na levé straně, když jsem stavěl sestavu. Do zápasu jsme ho dali, protože jsme čekali, že budeme potřebovat náběhy za obranu. Upřímně jsem byl celkem překvapený, že jsme v nižších prostorech dostali více prostoru a mohli hrát s balonem.“

Neměl tým lépe zareagovat na styl Slavie, na její nápor a nákopy na útočníky?

„Věděli jsme, jak se Slavia prezentuje, když má balon, i v evropských pohárech tím dokáže potrápit velmi silné mančafty. Styl má vypilovaný, má na něj typologicky hráče, ale já chci spíš mluvit o tom, co jsme měli dělat my, když jsme měli míč a vznikalo tam víc prostoru, než jsme čekali. Lépe jsme se adaptovali až po změnách, s tím souhlasím.“

První jste udělal už o poločase, kdy Victora Olatunjiho vystřídal Albion Rrahmani. Co vás k tomu vedlo?

„Oba jsou úplně jiné typy útočníků, oba jsou velmi dobří, ale Victora jsme nasadili především proto, že jsme čekali hodně soubojů, navíc on tady nadělal Slavii už hodně problémů. Tentokrát to tak nebylo, protože byl velmi dobře pokrytý. Navíc tam vznikaly prostory, otevíraly se uprostřed hřiště, proto jsme tam dali Albiona, který je v mezihře typologicky lepší. Navíc je skvělý zakončovatel, což bylo vidět. Ale kdo bude do budoucna jednička, to neřeknu, bude záležet i na konkrétním protivníkovi, podle toho budeme volit.“

V poslední době jsou duely na domácí scéně pro Spartu složité. Není pro vás jednodušší působit v evropských pohárech?

„Zápasy jsou jiné, myslím, že to cítí i Slavia. V pohárech hrajete proti velkým týmům, v lize je pro každého soupeře utkání se Spartou jako Champions League. Neřekl bych, že máme problém, samozřejmě nevyhráváme o pět, šest gólů, ale je to o tom, že v lize musíme dobývat a vítězství se od nás čeká. Ano, teď máme dvě porážky, ale na druhou stranu jsme v předchozích týdnech hodně vyhrávali, sami jste psali, že máme patnáct zápasů bez porážky. Budeme se muset snažit být o něco kreativnější, protože soupeři proti nám hrají z více zataženého bloku. Budeme se snažit, abychom se v tom zlepšili.“

Derby nebylo tak vyhrocené jako některá minulá. Čemu to přičítáte?

„Rád bych pochválil rozhodčího, uhlídal to celých devadesát minut. Myslel jsem tedy, že se bude vracet u vyloučení Martina Vitíka k té situaci, protože brankáře vůbec nekopl, spíš na něj šlápl hráč Slavie. Upřímně si myslím, že to nebylo utkání na dvě červené karty, rozhodčí umožnil týmům hrát fotbal, nechával hru plynout, hráče chránil. V předchozích utkáních hrály prim emoce, byl to spíš boj. Jsme rádi, že to nebyla hospodská bitka, je to dobře pro celý český fotbal.“

Je prohra velký problém v boji o titul?

„Pro nás se nic nemění, my jsme dneska prohráli bitvu, ale ne válku. U nás není žádná panika, nebudeme teď dělat dramatické nebo zbrklé změny, naopak chceme pokračovat v tom, co nám vycházelo. Budeme se snažit, abychom Slavii dostali co nejdříve pod tlak a ztrátu snížili.“