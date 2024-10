Szikszay? Odmítl hospodskou rvačku, chválil Friis. Ale Vitíkova ČK přísná

Právě Vitíkův předčasný konec po druhé žluté kartě byl jedním z mála kontroverzních momentů derby. Rozhodčí po utkání v rozhovoru pro O2 TV Sport zdůvodňoval druhou žlutou kartu tím, že sparťanský stoper měl nakopnout Tomáše Holeše a spustit tím šarvátku, to ale z dostupných záběrů není příliš rozklíčovatelné. Spíš je vidět, jak se po soupeři ohnal a natlačil jej do vlastního gólmana, i tak se ale jednalo o přísnou žlutou kartu, notabene druhou.

„Koncovka zápasu? Byl to už trochu blázinec, vzplály tam emoce, ale 85 minut se hrál fotbal. Červenou kartu pro hráče Vitíka jsem udělil po konzultaci s asistentem za kopnutí obránce Slavie bez možnosti hrát míč, protože brankář už ho měl pod kontrolou. Hráč Vitík tím vyprovokoval hromadnou konfrontaci hráčů na hrací ploše,“ prohlásil Szikszay.

Rozdílné informace o zákroku ale měly i lavičky. „Dostali jsme zprávu, že Martin Vitík nakopl gólmana, ale viděli jsme, že se ho ani nedotkl. Nebyl to podle mě zápas na dvě červené karty. Očekával jsem, že rozhodcovský tým vezme zpátky rozhodnutí vyloučit ho,“ mrzelo Larse Friise. Do této červené karty by ale VAR vstoupit nemohl, bylo to po dvou žlutých.

Na druhou stranu měl sparťanský kouč pro výkon sudího takřka superlativy. „Rozhodčí si vedl extrémně dobře, byl to jeden z nejlepších výkonů v derby. Dřív hrály prim emoce a souboje, teď nám dovolil hrát, ale chránil hráče, Jsem rád, že se z toho nestala hospodská rvačka, což je dobře pro celý český fotbal,“ uvedl po zápase Friis.

A souhlasil s ním i protějšek Jindřich Trpišovský. „Nerad chválím rozhodčí, protože to pak většinou zakřiknu. Ale řeknu to takhle – k vysoké kvalitě zápasu přispěli i rozhodčí. V první půli skoro nebyl vidět, což je perfektní vizitka nejen jeho, ale i celého týmu. Nevybavuju si jediný moment, kdy by někdo něco výrazně namítal, sudí to měl to pevně v rukách. Samozřejmě koncovky zápasů jsou náročné, ale to k tomu patří,“ prohlásil slávistický kouč.

Szikszay až do závěru držel zápas pevně pod kontrolou. Ano, uteklo mu pár věcí – některé otočené rohy, neodpískaná stolička na polovině hřiště, a další drobnosti. V prvním poločase ale dobře nastavil relativně volný metr a byl jinak v zásadě přesný v posuzování zákroků. Velmi puntičkářsky dbal spolu s celým týmem na správné rozehrávání autů a standardek. Byl komunikativní a na hřišti si sjednal respekt. Napomohl mu i celkem jasný průběh první půle, která byla v režii Slavie.

Po přestávce se mu metr maličko rozjel i s tím, jak zápas místy sklouzával do bramboračky. V poslední půlhodině při přerušených brejcích a potyčkách sekal jednu žlutou kartu za druhou. Dvaačtyřicet odpískaných faulů, patnáct žlutých karet a nadto jedna přímá červená pro Oscara (správná po zásahu VAR, Szikszay měl slávistovu hlavičku do Rrahmaniho za zády) je opravdu hodně. Ale s žádným napomenutím se nedalo příliš polemizovat. Až na to druhé Vitíkovo…

„Nápor na psychiku to byl velký, už jsem ale nabral zkušenosti z minulého derby, zkusil jsem se od toho odrazit. Do 85. minuty se to myslím i dařilo, pak tam byly i nějaké akce, které jsme mohli rozhodnout lépe. Ale celkový dojem z derby je snad dobrý,“ věří rozhodčí.