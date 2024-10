Liga očima fanoušků: Derby je naše! Den blbec Baníku, tragédi vs. komici

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Po předkrmu v podobě evropských pohárů přišel pro Slavii se Spartou hřeb týdne - derby. Zdá se, že rotace prvního jmenovaného týmu proti Ajaxu nakonec byla správnou volbou, největší zápas v Česku totiž červenobílí zvládli, a odskočili Letenským na rozdíl šesti bodů. Se ztrátou ale Sparta umí pracovat... Plzeň řeší problémy se střelbou, Baník zažil den blbec v Mladé Boleslavi. A co Bohemians? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha V první půli blamáž, šest bodů „umíme“ Základní sestava v derby překvapila složením útoku. Nešťastný začátek i naprosto nezvládnutá úvodní půle, kdy to vypadalo, že hraje první s nultým, byly zcela po právu odměněny dvougólovým vedením soupeře. Nefunkční a neviditelná záloha, viz chyba před druhou brankou, spolu s neochotou trenéra reagovat na nakopávané míče soupeře – to byly atributy naší stínohry v prvním poločase. O přestávce v šatně došlo zřejmě k vysvětlení základních pojmů fotbalové abecedy a tím také ke změnám ve hře. To, že naše útočná trojice, již obměněná, je stavěna na brejky, je dáno naturelem hráčů převážně z Balkánu. Rrahmani také s chirurgickou přesností umístil míč do soupeřovy brány a ještě před koncem utkání vyprášil Kinského rukavice. Závěr se stal, jak je pravidlem, karetním představením rozhodčího. To vyvrcholilo chybným vyloučením Vitíka, kdy zbaštil smrtelnou křeč gólmana. Sudí výsledek neovlivnil, zápas jsme ztratili sami, ale jeho závěr jistě ano. Bitva o šest bodů je prohraná, ale takový rozdíl už jsme dříve dokázali zlikvidovat. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... Podívejte se na záběry situace, po které byl vyloučen sparťanský obránce Vitík

Slavia Praha Správné priority: Slávisti, derby je naše! Už bylo na čase. Od vítězného pohárového finále na Letné na jaře minulého roku uplynula dlouhá doba a pět derby bez radosti červenobílých barev. Teď už to přišlo, Slavia v zajímavém zápase využila silného startu a přes druhý inkasovaný ligový gól v sezoně dotáhla utkání ke třem bodům. Šestibodový náskok v čele tabulky znamená, že je jediným týmem, který si může uhrát titul bez spoléhání na ztráty soupeřů. Sparta je naopak už po deseti utkáních v situaci, kdy musí spoléhat na ztráty „sešívaných“. Není to moc příjemné, sami to dobře známe z minulé sezony. Období mezi předchozí a touto reprezentační přestávkou je jedno z nejlepších, které Slavia absolvovala za hodně dlouhou dobu. Šest těžkých zápasů, pět výher a jediná remíza. Ta přišla s Ajaxem a byla to tak trochu oběť pro výhru v derby. Vítězství v Evropské lize může klubu přinést desítky milionů korun, titul a s ním spojená účast v Lize mistrů pro něj znamená hrubým odhadem nějakých 750 milionů. Slavia určila priority uplynulého týdne jednoznačně správně. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia – Sparta 2:1. Domácí vedou ligu o šest bodů, dvě červené v závěru

Viktoria Plzeň Tragédi vs. komici. Co takhle začít střílet? Tak týden hrůzy je za námi. Jinak to neumím popsat a asi nejsem jediný. Proti Ludogorci jsem po loňské Dritě viděl zřejmě podobně odporné fotbalové představení. Jen čest mi nedovolila odejít pryč už v poločase. Vydržel jsem, ale oči bolely. Vypadalo to, že o přízeň diváků soupeří tragédi s komiky. Akorát nevím, jestli jsme hráli to první, anebo druhé. A když si pak poslechnu, že to byl z naší strany dobrý zápas... Panebože! Že bychom byli každý na jiném stadionu? Střih, zapomeňme, neděle. Perníkáři, slabší tým, ten porazíme bez potíží. A heleme, také úplně ne. Byla to bitva s dobrým koncem. Uf, já bych rád viděl zase nějaký pěkný zápas. Nemůžete našim říct: Střílejte?! Máme mnoho centrů, ale nulové zakončení. Ano, běháme, ale to protivník také. Přihráváme si, ale na nic. Tlačíme jenom v křeči. Snahu hodnotím kladně, nicméně je to málo. Přidejme nadstavbu, střelbu a překvapivé řešení. Jo a VAR? Nemohl by stávkovat? To je fakt na palici, co ti umělci u videa umí. Vymyslel bych ještě kontrolu VAR, ať to má grády. Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 2:0. Výkon Viktorie? Málo energie, pískot i obavy

Baník Ostrava Den blbec. Škoda, že poháry nehrajeme my Byl jsem zvědavý na to, jak se oproti nám úzký kádr Boleslavi vyrovná s anglickým týdnem. Úvodních patnáct minut jsme dominovali, bohužel z tlaku nepadl gól, což zřejmě poznamenalo zbytek zápasu. V některých částech utkání byli domácí v hlubokém bloku před vlastní šestnáctkou. Ovšem stejně jako my si vytvořili brankové příležitosti, a tak duel v Boleslavi skončil zřejmě spravedlivou remízou. Pokud jsme si vybrali „den blbec“, kdy se nikomu extra nedařilo, pak bod z města automobilů beru. Jediné, co mě mrzí, a to při vší úctě k domácím, že s takovým kádrem a kvalitou, jakou máme, nehrajeme evropské poháry my. V další repre pauze se musíme kvalitně připravit, jelikož nás ve Vítkovicích čeká plzeňská Viktorka. Do Ostravy se pro body už zase nejezdí, a tak je třeba Plzeňáky doma smáznout a bodově se přiblížit třetímu místu. Kvalitu na to máme a věřím, že s naplněným stadionem a s fanoušky v zádech to zvládneme. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... Mladá Boleslav - Baník 0:0. Hapalovi svěřenci pošesté v řadě bez prohry