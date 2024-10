Ofenzivní síla Sparty: Krasniqiho šance, slabá náhrada i muž dvou tváří

Stal se zbraní hromadného ničení. Kudy prolétl, tudy škodil. Ofenzivní trojzubec Sparty v minulé sezoně boural ligové zdi. Veljko Birmančevič, Jan Kuchta a Lukáš Haraslín patřili mezi nejproduktivnější hráče nejvyšší české soutěže. Ale to už je minulost. Po letních přestupech došlo k malým úpravám. Jaká je tedy aktuální útočná síla letenského týmu? Dvojice B+H dál táhne, ovšem jiní tápou. Byť třeba Ermal Krasniqi zasáhl do stejného počtu zápasů jako srbský křídelník.

Měl napodobit příběh Matěje Ryneše, který se před rokem vrátil na hostování z Hradce Králové a zapadl do základní sestavy. Nadějný ofenzivní hráč byl odhodlaný zabojovat o lepší postavení v kádru, věřil si, že má na to, aby bral desítky minut každý zápas. Což se po nadějném startu nepovedlo. Za poslední měsíc zapsal necelých pětadvacet minut ve dvou utkáních, příležitosti v úvodu sezony nevyužil – byl často lehkovážný v soubojích, ztrácel v rychlosti.

Na startu sezony vypadal nejlépe ze všech ofenzivních hráčů letenského týmu. Možná i díky tomu, že trenérský štáb byl v jeho případě po vydařeném EURO mimořádně opatrný. Postupně mu dávkoval zápasovou zátěž. Nejlepší utkání prožil v odvetě play off Ligy mistrů proti Malmö, kdy gólem z penalty a asistencí pomohl k postupu do ligové fáze. Je na něm vidět, že je v naprosté pohodě. Kličky, rychlost, zakončení… Byť má slabší chvíle, výkonnost si drží na vysokém levelu.

Veljko Birmančevič

Zápasy: 16

Odehrané minuty: 1 179

Góly: 6

Asistence: 5

Má nejvíc odehraných minut, jako jediný z ofenzivních borců českého mistra se přehoupl přes první tisícovku. Šlape do toho, na odpočinek nemyslí, chce uspět a v každém zápase tlačí na soka. „Birma je hráč, který se nezastaví. Presuje až do úplného konce každé akce, jde do toho znovu a znovu. Takových fotbalistů v české lize moc nevidím, jsem s ním spokojený,“ řekl trenér Friis. Ano, to Srbovi zůstalo, navíc zapsal aktuálně víc bodů než před rokem. Přesto nezapře menší útlum. Ve všech podrobných statistikách šel výrazně dolů – v přesnosti střel, efektivitě i úspěšnosti driblinků (vyjde mu jeden ze čtyř pokusů).