Transfermarkt: Svědomí české ligy, která si u přestupů říká o nesmysly?

„Je to přítel iSkautu. My jsme jejich nepřítel,“ směje se redaktor Michal Kvasnica, když má popsat, co pro něj představuje Transfermarkt. Platforma, která naceňuje hráče a slouží jako výborná databáze fotbalistů po celém světě, přednedávnem vydala aktualizaci cenovek hráčů v české lize . A i to bylo předmětem nového dílu pořadu iSkaut.

„Hrajeme si s cenovkami, s Fíkem střílíme naše predikce, za kolik by byli ti hráči reální. Jenže Transfermarkt nám do toho hází vidle a přijde nám, že je stále přesnější vůči českým hráčům,“ usmívá se Kvasnica.

Transfermarkt je i vlivný hráč na celém přestupovém trhu. Cenovky na této platformě sledují i kluby a agenti. „A to i když mnohdy činovníci klubů namítají, že je to mimo,“ upozorňuje Pavel Šťastný. „Ale stejně ti pak off record řeknou, že nějakým vodítkem a hrubým odhadem se to blíží,“ přidává Kvása.

Kolikrát to tedy může vypadat, že oproti tomu, co si české kluby říkají o posily, je Transfermarkt podhodnocuje. Ale opak je někdy pravdou. Ligové celky jedou na výsledky, a to i v evropských pohárech, dokážou hráče výborně zaplatit, a vědí, že náhrady se shánějí složitě.

I v českém prostředí tedy zaznívají hlasy, že si tuzemské kluby říkají o nereálné sumy. „Potkal jsem se s agentem Davidem Nehodou na kempu v Rakousku a on mi říkal, že české kluby se v lecčems zbláznily s představami,“ přidává Michal Kvasnica zajímavý pohled.

V novém díle iSkautu jsme se zaměřili na nejdražší hráče ligy podle Transfermarktu - a jestli cenovky odpovídají. Zároveň Kvása s Pavlem hodnotí vývoj nejvýraznějších ligových postav na hřišti - nárůsty, ale i propady cen. A taky překvapivé cenovky. To vše v novém iSkautu, který najdete na liganaruby.cz a iSport Premium.