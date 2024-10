Nejvytíženější hráči ligy: supermani z Libérie, Šulc i pan nezničitelný

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Devatenáctého července odstartovala v Česku zápasem Sparty s Pardubicemi fotbalová sezona. Mimořádně termínově našlapaná, fyzicky zničující. Z hráčů vysaje tuny energie. V sobotu to jsou přesně tři měsíce od úvodního výstřelu, mnozí borci už mají odehraného tolik, co jiní zvládnou za celý podzim. Konkrétně Viktorián Sampson Dweh, nejvytěžovanější hráč sezony. Napříč soutěžemi nastoupil již do dvaceti zápasů, celkem odehrál brutálních 1972 minut. Pro lepší představivost, k ostrému utkání nastupuje téměř každý čtvrtý den…

5. místo - Dominik Kostka Mladá Boleslav

Zápasy: 17

Minuty: 1686

Chance Liga: 989 minut

Konferenční liga (předkola + základní část): 697 minut Kdo by to řekl, že osmadvacetiletý odchovanec Bohemians se stane po příchodu z Pardubic jistotou na pravé straně sestavy Mladé Boleslavi. Do každého zápasu nastupoval v éře Davida Holoubka, nic se nezměnilo ani po příchodu přísného Švéda Andrease Brännströma. Střelec jedné z nejkrásnějších branek v minulém ročníku – ano, ta do sítě Jablonce – miluje fyzický způsob boje. Ve fotbalové branži se dlouhodobě ví, že Kostka se o svoje tělo stará příkladně, v tréninkovém procesu neexistuje, že by něco ošidil. To samé se týká regenerace. I proto mu zdraví slouží, kondičně připravený je maximálně.

4. místo - Pavel Šulc Viktoria Plzeň

Zápasy: 20

Minuty: 1836

Chance Liga: 968 minut

Evropská liga (předkola + základní část): 579 minut

Reprezentace Česka: 289 minut Jeden ze dvou Plzeňáků mezi nejlepší pěticí. Jen to ukazuje, jak mimořádně důležitý je Pavel Šulc pro trenérského barda Miroslava Koubka. A také to, že v národním mužstvu si vytvořil pevné místo v hierarchii dalšího zkušeného kouče Ivana Haška. Společně se slávistickým Lukášem Provodem je braný za aktuálně největší ofenzivní hrozbu ligy. Často je okopávaný, naháněný nekompromisními obránci soupeře, přesto Šulc drží zdravotně po kupě. Je vidět, že s přibývajícími zkušenostmi si na bojišti počíná chytřeji, což se propisuje i do počtu odehraných minut. Je poklad mít takového hráče v kabině.

3. místo - Patrik Vydra Mladá Boleslav

Zápasy: 20

Minuty: 1854

Chance Liga: 919 minut

Konferenční liga (předkola + základní část): 560 minut

Reprezentace U21: 375 minut Jestliže na někoho sedí přezdívka Nezničitelný, je to Patrik Vydra. Mladá Boleslav odpálila ročník v sobotu dvacátého července v Jablonci, od té doby včetně odehrál jednadvacetiletý borec dvacet zápasů v různých soutěžích. A co je ještě lepší, pokaždé nastoupil v základní sestavě. Celkem to dělá 1854 minut. V případě nezničitelného Vydry velmi náročných minut, protože pravidelně naskakuje ve středu pole, kde se prostě nezastavíte. Pokud by se počítaly uběhnuté kilometry, za předpokladu průměrného počtu dvanácti kilometrů na zápas, by Vydra už skoro přeběhl Česko od nejsevernějšího bodu k nejjižnějšímu (278 km).

2. místo - Oscar Slavia

Zápasy: 20

Minuty: 1890

Chance Liga: 912 minut

Liga mistrů (předkolo): 394 minut

Evropská liga: 200 minut

Reprezentace Libérie: 384 minut Není náhodou, že úplně nejvýš jsou hráči z Libérie. Teplé rovníkové klima má, nebo v dětství nejspíš mělo, blahodárný účinek na organismus. Oscar hraje ve Slavii, která má hru postavenou na maximální intenzitě. Každý zápas je náročnou prověrkou fyzických sil. O to víc vyniká číslo přes 1890 odehraných minut. Jenže šestadvacetiletý jemný technik s výjimečným prostorovým cítěním by mohl hrát snad každý den. V derby se Spartou byl v nastaveném čase vyloučený, neudržel nervy na uzdě a hlavou vrazil do hrudi rivala Rrahmaniho. Od disciplinární komise dostal třízápasový distanc. Co teď bude o víkendech dělat?!

1. místo - Sampson Dweh Viktoria Plzeň

Zápasy: 20

Minuty: 1972

Chance Liga: 989 minut

Evropská liga (předkola + základní část): 587 minut

Reprezentace Libérie: 396 minut NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÝ! A ještě pětkrát podtrhnout. Tenhle nezdolný chlapík z Libérie nastoupil už do dvaceti soutěžních zápasů v ročníku a ještě ani na vteřinu neslezl z placu! Chápete? Dweh drží Plzeň ve všech soutěžích a ještě nalétá tisíce kilometrů daleko na africký kontinent, aby v těžkých klimatických podmínkách hájil čest rodné země. Není třeba dodávat, že i v reprezentaci je zásadní postavou. Ve stejném zápřahu jede už druhou sezonu v kuse. Zranění? S tím na něj nechoďte. Když absentuje, mohou za to disciplinární tresty za přílišné množství žlutých karet. V Plzni by měl být placen zlatem.