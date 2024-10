Slavia je výzva, chceme být nejvíc fit v lize! Co ještě řekli kondičáci Baníku?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Jsou tady zápasy pravdy. Po bezgólové plichtě v Mladé Boleslavi před reprezentační pauzou nyní Baník čekají ještě složitější písemky. Během následujícího měsíce a půl se Ostrava utká mj. s Plzní, Spartou a Slavií. Dokážou Slezané uhájit náskok v tabulce před dotírači jako Jablonec, Olomouc nebo Slovácko, kteří už mají většinu soubojů s top celky za sebou? Rozhodovat bude ve druhé polovině podzimu také fyzická připravenost. I proto přinášíme nejzajímavější výroky kondičních expertů z Bazalů, Filipa Saidla a Jana Musila, z dvojrozhovoru pro Ligu naruby, jehož kompletní znění najdete na www.liganaruby.cz. První ostrý test? V sobotu doma Viktoria!

Ewerton v životní formě Filip Saidl: „Je jeden z nejlépe fyzicky připravených hráčů Baníku. Netají se tím, že se cítí v životní formě.“

Tři svalová zranění za rok Jan Musil: „Historii zranění si samozřejmě vedeme, zrovna nedávno jsem si dělal statistiku. Nechci říkat úplně detailní čísla, ale za poslední kalendářní rok jsme měli jen tři svalová zranění, která se léčila déle než tři týdny a nebyla způsobená kontaktem. Když si přečtete studie nebo data elitních fotbalových týmů, incidence bývá daleko vyšší. Asi v tom máme prsty, ale je to multifaktor. Máme mladý kádr, kluky, kteří chtějí pracovat a dělají extra věci. Vliv může mít i psychická pohoda.“

Posilovna před zápasem není problém Filip Saidl: „Praktikujeme ji, ale je to ryze dobrovolná věc. Respektujeme, že to někomu nemusí vyhovovat. Nikoho do toho netlačíme, ale více než polovina kluků je ráno zvyklá chodit do posilovny a nedělat tam jenom roller nebo gumičky. Zvedají, bouchají, skáčou... Je to krátké, ale intenzivní. Berou to tak, že svému tělo ráno řeknou, že bude potřeba, aby odpoledne fungovalo. Když je trénink pohlídaný a intenzita, počet a výběr cviků je takový, jaký má být, vznikají benefity. Pomáhá to spoustě klukům i psychicky, mají pocit, že udělali něco navíc. V zápase přijdou těžké momenty, musíte se v hlavě opřít o morál. A třeba to jedno procento přípravy navíc rozhodne.“

Nejrychlejší je Buchta Jan Musil: „Momentálně je nejrychlejší Buchta. Dále mezi ty top patří Tanko, Prekop nebo Ewerton. Máme mnoho hráčů, kteří dosahují rychlosti nad 33 kilometrů za hodinu. Postupem času se k tomu propracovávají i noví hráči. Bereme to jako takový benchmark, na této rychlosti bychom chtěli všechny mít. Co se týče naopak nejlepších běžců-maratonců, vždycky to budou střeďáci a kraje. Boula, Rigo, Šín, Kpozo... Všichni mají dobrý fond. S Kodaní se na hranici 14 uběhnutých kilometrů pohybovali až čtyři hráči.“

Co je s Tankem? Fiip Saidl: „Pracujeme s několika teoriemi, proč Tanko v zápasech nestřílí góly. A proč nedosahuje rychlostí, které bychom u něj chtěli vidět. On nám je totiž schopný vyvinout v tréninku maximální rychlost, která je excelentní. Nikdo ho nechytne. Ale zatím se nám to teď nedaří přenést do utkání. Jednou teorií je taktická reakce soupeře. Už se ví, co jsou jeho silné stránky, takže uzpůsobují svůj pohyb, aby jej eliminovali. Když přišel do Baníku, byl víceméně neznámý. Měl mezi obránci hodně prostoru. Druhou otázkou je, jestli mu můžeme fyziologicky nějak pomoct. Pracujeme i s verzí, že je trošku v anomálii, až na extrému v počtu pomalých a rychlých vláken. Ta rychlá jsou samozřejmě rychleji unavitelná. A reakce na trénink může být trošku jiní. Proto musíme věci a ovlivnitelné faktory modelovat tak, aby byl co nejlepší. Věříme, že to brzy ukáže.“

Slavia je výzva Jan Musil: „Když jsem řekl, že chceme být nejvíc fit tým v lize, věděl jsem, že si tím výrokem naběhneme... (smích) Ale my trénujeme na hraně a věříme, že děláme vše pro to, abychom takoví opravdu byli. Se Slavií se střetneme v prosinci, uvidíme měřítko. Každý její hráč je velice fyzicky nadaný, pro nás to bude výzva. Neříkáme, že tam už jsme, ale chceme tam směřovat a chceme tam dlouhodobě být. Proto děláme věci navíc. Možná jako průkopníci v Česku děláme třeba fyziologickou diagnostiku, monitorujeme ve svalech okysličení a zjišťujeme, co ještě by mohlo pomoct, aby devadesátiminutový zápas odjezdili. Snažíme se o co největší kondiční stimul, trénujeme i dechové svaly a podobně.“