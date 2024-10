Oživený Beran září. Naběhá nejvíc a nejde mu vzít balon, zní z Jablonce

Drobný středopolař se dostavil 30. března v Ďolíčku na tiskovou konferenci a zubil se. Aby ne, krásnou ranou zpoza vápna přispěl k výhře nad Jabloncem, navíc šlo o jeho první gól za necelé čtyři roky. Když ho ale za stolem vystřídal kouč Jaroslav Veselý, při otázce na svého svěřence úsměvy nerozdával.

„Všichni říkají, jak Michal hraje skvěle, ale on nemá žádná čísla. Je fajn, že se na to kouká hezky, ale my od něj potřebujeme finální nahrávky, předfinální nahrávky a střely, toho je jak šafránu. Jestli má ambici jít do ciziny, musí mít čísla. Jsem rád, že ukázal, že to v sobě má, ale v šatně to ode mě schytal. Patřil k nejlepším hráčům, ale musíme na něj být nároční,“ pravil trenér.

Už v té době prakticky neexistovala šance, že by si Beran působení u Klokanů po letním vypršení smlouvy ve Slavii prodloužil. Roli hrála zmíněná touha odejít do ciziny, především vysněné Polsko. V zákulisí se spekulovalo o Wartě Poznaň.

„Podepsal jsem smlouvu, ale klub nakonec sestoupil. Takže se zrušila,“ přiznal čtyřiadvacetiletý hráč zvláštní situaci, po které kývl v Jablonci. Tam ihned ožil, zařadil se do základní sestavy a začal po zásluze sbírat chválu. Především za dominantní výkon v derby proti Liberci, kdy eliminoval Michala Hlavatého a do toho zvládl skvěle podporovat ofenzivu. A co na tom, že se na demolici 5:0 nepodílel ani gólem či asistencí? Omílaná chybějící čísla kouč Luboš Kozel neřeší.

„Nemyslím si, že na pozici, kde hraje, jsou body úplně rozhodující. Kdyby hrál na desítce, chci to po něm. Jeho pozice je ale osmička, část zápasů hrává i na šestce. Je pro nás ohromně důležitý ve výstavbě hry, nezastaví se, každý zápas má naběháno nejvíc. Jeho největší přednost je zkrátka výstavba přes střední pásmo. Góly už by byly nadstavbou,“ hodnotil trenér. Nadstavbu už ale šikovný driblér přidal taky, když s Hradcem Králové z dálky překvapil Adama Zadražila. Ale jinak v tomto ohledu opravdu spoří.

Jen 0,82 střel na zápas ho řadí mezi nejméně zakončující záložníky v lize. V disciplínách, které ale Kozel vyjmenovává, je opravdu na špici. Nikdo v lize neposouvá míč driblinkem a přihrávkami kupředu tak často jako právě rodák z Uherského Hradiště. Ze hřiště tak s výjimkou pěti minut neslezl, pro Jablonec je klíčový. Dobře se doplňuje s mladším Slovákem Sebastianem Nebylou, který umí přitvrdit muziku. Díky jejich spolupráci si zatím další posily Jan Fortelný, Dudu Nardini či Jan Suchan musejí o základní sestavě ve středu pole nechat zdát.

„Byl jsem z něj hodně překvapený. Abych řekl pravdu, v Bohemce jsem si ho moc nevšiml. Působil vždy trochu nenápadně. Co předvádí v trénincích, i běžecky… Na to, jak je malinký, mu nejde skoro vzít balon,“ pochvaloval si o dvacet čísel nižšího parťáka Jakub Martinec.

Nyní čeká mladíka ohromně zajímavá konfrontace se silnou zálohou Slavie. Proti „sešívaným“ si nezahrál čtyři a půl roku, velkou část této doby strávil na hostování. Gól se od něj neočekává, ale běžecké souboje s Christosem Zafeirisem by měly stát za to.