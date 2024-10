Plzeňští marodi: dva hráči už na Baník, záhada Souaré i náročné operace

Video se připravuje ... Viktoria Plzeň poskládala na sezonu široký a silný kádr, schopný konkurence v lize i na mezinárodním poli. Řadu fotbalistů ale sužovaly nebo stále sužují zdravotní problémy. Trenér Miroslav Koubek musel hned zkraje škrtnout Christophea Kabonga, problémy měli nebo mají i další hráči. Web iSport.cz zmapoval ty, kteří jsou stále mimo tým a ty, co už se naopak vrací k zápasům.

Matěj Valenta 24 let, záložník Návrat na ligové trávníky po více jak šesti měsících se reálně blíží. Valenta po operaci kolene zatím sbíral starty za béčko, naposledy pomohl gólem k výhře 3:2 nad Příbramí, na hřišti vydržel 70 minut. Nastoupit může už v sobotu v Ostravě, vzhledem k absenci Lukáše Červa (karty) může vyplnit místo uprostřed zálohy vedle Lukáše Kalvacha.

Jiří Panoš 16 let, záložník Největší klenot plzeňského kádru. Panoš uchvátil gólem v Košicích proti Kryvbasu, kde v šestnácti letech vstoupil na nejvyšší mezinárodní fotbalovou scénu. Klub s ním zachází opatrně, starty mu dávkuje postupně. Naposledy proti Ludogorci (0:0) odehrál famózní poločas, soupeřům nasadil třikrát jesle. Jenže si poranil sval a musel odstoupit. Vynechal zápas s Pardubicemi (2:0) a reprezentační sraz, kde patří do kádru devatenáctky. Před Baníkem už se vracel do tréninkového procesu, podle informací Sportu by mohl být v nominaci na zápas do Ostravy.

Lukáš Hejda 34 let, obránce Plzeňský kapitán se zranil na začátku přípravy, dohromady se dával celé léto. Od začátku září je připravený do zápasů, ale zatím dostává na hřišti pouze minutové štěky v závěru, kdy potřebuje Viktoria udržet výsledek. Západočeský lídr ztratil výsadní postavení, zatím musí trpělivě čekat na šanci i během náročného programu – trenér Koubek do zadní trojice, vyjma odchodu Robina Hranáče a instalace Svetozara Markoviče, nesahá. Sampson Dweh i Václav Jemelka zatím odehráli úplně všechno.

Jan Paluska 19 let, obránce Už v minulé sezoně patřil do kádru áčka, nastoupil k pěti zápasům v lize a ke čtyřem v Konferenční lize. Od jara laboroval se zraněním, které si způsobil na srazu reprezentační devatenáctky. Poslední týdny už trénuje naplno a rozehrává se v béčku – naposledy odehrál celý zápas proti Příbrami, odvedl klidný, velmi dobrý výkon na míči. Zlepšit musí komunikaci, jako stopera je ho na hřišti málo slyšet.

Viktor Baier 19 let, brankář Podobný případ jako Paluska. Před rokem na podzim perfektně zaskočil v bráně za Jindřicha Staňka. Na jaře se měl s Martinem Jedličkou poprat o pozici jedničky, plány mu překazily zdravotní problémy, musel na operaci s kolenem. Na podzim se postupně vrací do brány, proti Příbrami odchytal za béčko celý zápas. Perspektivu má velkou, teď potřebuje nabrat zápasovou praxi.

Cheick Souaré 22 let, obránce/záložník Tak trochu záhada, kam zmizel hráč, který patřil na jaře k nejlepším hráčům Plzně. Souaré se zranil už na začátku přípravy, v zápase s Petřínem ho ze hřiště odnášela nosítka. Kvůli jiným zdravotním problémům opakovaně vypadl z tréninkového procesu, v přípravě zvládl jediné utkání s Karlsruhe. Od té doby nenastoupil. V současné době mu start znemožňuje zlomenina v oblasti nártu, použitelný do zápasů bude možná až na jaře. Plzni by se do rotace na stranách hřiště náramně hodil. „Je to skvělý hráč s bystrou technikou a myšlením. Ukazuje to na hřišti a má skvělou střelu,“ chválil ho trenér Miroslav Koubek během povedeného jara.

Rafiu Durosinmi 21 let, útočník V pondělí uplyne rok od jeho posledního ligového startu v Liberci, kde Plzeň padla 0:3 a ještě se jí po nešťastné srážce s Mariánem Tvrdoněm zranil nejlepší hráč. Durosinmi absolvoval dvě operace kolene, od léta plnil rehabilitační program na špičkové klinice v Belgii. Ten dopadl výborně – mladý útočník by měl pomalu začínat s běháním, v závěru podzimu možná půjde do tréninku s mužstvem. Klub, hráč i lidé okolo něj vše směřují k tomu, aby se vrátil v plné síle na začátku jara. „Ještě potřebuje čas, vidím to od ledna na plnohodnotnou přípravu. Práci v nějakém regeneračním režimu dělá už teď, ale přeci jen má za sebou dvě operace,“ zmínil na začátku září po zápase v Liberci (1:1) trenér Koubek.

Christophe Kabongo 21 let, útočník Měl být hlavním útočným kladivem, po přestupu do Plzně mu bravurně vyšla příprava. Veškeré plány zhatil úraz po úvodním ligovém zápase na Dukle (3:1). Kabongo si v tréninku vážně poranil koleno a následovala operace. „Bohužel se zranil na předzápasovém tréninku, podzimní část sezony pro něj skončila předčasně. Má samozřejmě naši plnou podporu a maximální péči klubových lékařů a fyzioterapeutů,“ řekl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář pro klubový web.