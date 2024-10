Ve všech statistikách jsme byli lepší, hájil se Hapal. Šín se mu v repre nelíbil

Prohráli jste doma poprvé v sezoně. Poprvé doma ztratili v tomto ročníku body. Proč?

„Právě proto se mi to těžko hodnotí. Přijel velice kvalitní tým, nicméně jsme dělali hodně chyb v defenzivní činnosti, soupeře jsme jednoduše pouštěli do zakončení a šancí. I když ve všech statistikách včetně střel a držení míče jsme byli lepší. Nedokázali jsme si nic pořádného vypracovat. Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale z první situace jsme jednoduchým balonem za obranu dostali gól. Hráči pracovali, makali, chtěli s výsledkem něco udělat. Pak ale přišel druhý gól Plzně, břevno a jednu gólovku chytil Markýz (Markovič). V defenzivní činnosti to bylo špatné, ale nemyslím si, že to bylo způsobené jen stoperskou dvojicí. Celkově jsme špatně bránili a naopak v útočné šestnáctce jsme měli minimum věcí. Furt nám chybí přesná přihrávka, zakončení. Měli jsme dvacet střel, ale dali jen jeden gól v závěru. Hned z rozehrávky jsme inkasovali... Velká škoda, čas už utíkal. Měli jsme tam ještě šanci Holziho (Daniela Holzera) hlavičkou, ale nepadlo to tam.“

Mohli jste se na Plzeň dotáhnout...

„Samozřejmě nás to mrzí, i když jsme nepřemýšleli nad tím, že bychom se v případě výhry bodově na Plzeň dotáhli. Zápasů je ještě spousta. Chceme doma vyhrávat, v nějakých šesti utkáních se to dařilo. Poprvé jsme prohráli, je třeba zvednout hlavu a jít dál. Čeká nás těžký program: nejdřív Pardubice, pak pohár.“

V některých utkáních už se možná zdálo, že se Plzni výkonnostně blížíte, ale nepotvrdili jste to.

„Fotbalově to nebylo špatné ani tentokrát, měli jsme tam spoustu dobrých věcí. Rozhoduje se v šestnáctkách, tam byl lepší soupeř. Nebezpečnější. Plzeň je evropské mužstvo, několik let hraje poháry. Mají kvalitu. Je třeba se nad tím zamyslet a pracovat dál.“

Nepřemýšlel jste, že už v poločase sáhnete ke změnám?

„Chtěli jsme to ještě podržet a dát klukům prostor. Pak jsme přešli do trojky, ale i tak si myslím, že Plzeň byla v rychlých přechodech velice nebezpečná. A přes jejich kvalitní defenzivu jsme se nedokázali dostat.“

Baník nežral trávu a skvělý Adu trestal. Proč do toho ale Hapal neřízl dřív? Video se připravuje ...

Co se stalo s Matějem Chalušem, který odehrál nejhorší zápas v Baníku?

„Nevím, to je otázka spíš na něj. Nemyslím si, že byl úplně nejhorší. Nevyšlo to oběma stoperům hlavně v té první gólové situaci. Doteďka nás Chaly držel, hrál dobře. Věřím, že to byl jen lehký výpadek. Je třeba se soustředit dál.“

Proč jste do sestavy vrátil Michala Frydrycha, když už se zdálo, že budujete trojku Pojezný, Chaluš, Uchenna?

„Vrátili jsme se k úspěšné sestavě s Kodaní. Přiznávám, že takhle jsme přemýšleli. Věřili jsme, že budeme hrát přes strany a bude to pro nás výhoda. V určitých fázích to fungovalo, hlavně v první půli. Ale nedokázali jsme si nic kloudného vytvořit a soupeř nás trestal z brejků. Frydrych s Chalušem odehráli v létě těžké zápasy, takže jedinou změnou byl Kubala za Šína.“

Matěj Šín nehrál proč?

„Přijel dva dny před zápasem a dva dny netrénoval. Měl regenerační trénink, absolvoval nějaké vyšetření, takže nebyl v tréninkovém procesu. Musím říct, že Šíňas je hráčem velice důležitým pro tohle mužstvo, ale v posledních dvou nebo třech zápasech se nám zas až tak nelíbil. Nehrál podle představ, ani v národním mužstvu neodehrál nadstandardně kvalitní zápas. Proto jsme k tomu sáhli. Druhá věc je, že v poslední době nám moc nepomáhala střídání. Tentokrát ano. Šíňas je typ hráče, který dokáže něco vnést do rozjetého zápasu. A dal gól. I to byl jeden z důvodů.“

Souhra Filipa Kubaly s Erikem Prekopem se vám líbila?

„V úvodu zápasu to fungovalo. Erik se nadřel strašně moc, Filip měl balony v meziprostoru. Chybí výběr místa v šestnáctce, přesná přihrávka. Ta bohužel nepřicházela.“

Vypadá to, že Jan Juroška je pro vás nepostradatelný, rozestavení se mu šije na míru. Když byl zraněný, hrálo se na tři stopery. Když je v pohodě, hrajete s ním obrannou čtyřku, protože v hierarchii je Juroška nad Michalem Fukalou a Matúšem Rusnákem. Je to tak?

„V úvodu sezony měl neskutečnou formu. Jestli to někdo neviděl, já ano. Uzdravil se, všechno odtrénoval, proto jsem se rozhodl zase pro něj. Tentokrát možná ne, ale jinak odehrál v poslední době velice dobré zápasy.“