Friis o hvězdách na lavičce: Potřebovali jsme sílu. Co Cobbaut?

Byl zápas složitý s ohledem na poslední ztráty?

„To je široká otázka. Samozřejmě, potřebovali jsme se zase dostat na vítěznou vlnu. V zápase byly vidět věci, na kterých pracujeme, ale nejdůležitější bylo, zvítězit.“

Přesto jste postavil sestavu bez Lukáše Haraslína, Veljka Birmančeviče či Qazima Laciho. Proč jste se tak rozhodl?

„Potřebovali jsme sílu, energii. Birma odehrál dva celé zápasy za Srbsko, Qazim hrál velmi důležitou roli v albánském týmu. Lukáš Haraslín také nastoupil za národní celek, do toho se potýkal s lehkou nemocí. Můžu zmínit i Martina Vitíka, který měl náročný program, a samozřejmě Angela Preciada, ten se vrátil nedávno. Je to takové puzzle, které skládáme, abychom měli sílu i vytížení pro hráče.“

Nebyl jste nervózní, když Liberec srovnal?

„Nemyslím si. Vždycky se snažím investovat energii do hledání řešení, což bylo vymyslet, jak otevřít obranu Liberce, který hrál velmi dobře strukturovaně, měl výbornou defenzivu. Takže jsem se spíš snažil hráčům pomoci s detaily, které jsme potřebovali změnit. Musíme zapracovat na zakončení, měli jsme hodně šancí, šli jsme sami na bránu, to potřebujeme proměnit. Pak bychom podobná utkání rozhodovali dříve. Na druhou stranu nám pomohli střídající hráči.“

Výsledek rozsekl Lukáš Haraslín. Jak je pro vás zásadní?

„Je to podobné jako u dalších hráčů co byli během pauzy se svými národními mužstvy. Měl trochu méně síly, proto jsme ho nechali na začátku na lavičce. Když přišel na hřiště, hrál velmi důležitou roli, i když na začátku byl ve středu zálohy, což není jeho běžná pozice. Jenže adaptoval se velmi dobře a pomohl nám. Na křídlo se vrátil až po dalším prostřídání. Dal branku, ale ještě bude potřebovat trochu času, aby se vrátil do plné formy. Musím zmínit i Martina Suchomela za jeho fantastickou asistenci. To byl krásný balon!“

Kvůli zranění střídal Indrid Tuci. Máte nějaké informace o jeho stavu?

„Teď nejsem schopný říct, co přesně mu je, budeme to řešit v dalších dnech. Vypadalo to možná na nějaké natažení svalu. Snad střídal včas, aby se mu zranění ještě nezhoršilo. Uvidíme.“

V nominaci opět nebyl obránce Elias Cobbaut. Kdy půjde do hry?

„Daří se mu velmi dobře, snažíme se mu postupně zvyšovat zátěž. Nabírá trénink, dostává se do rytmu, pracuje s úsměvem na tváři. Je to opravdový válečník, už se těším, až ho budeme moci použít. On je připravený udělat pro Spartu hodně. Nejsem schopný říct, kdy přesně se zapojí, ale bude to v blízké budoucnosti.“