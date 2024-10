Rád bych se jednou vrátil na Bazaly, ale nevím, jestli vydržím, říká Vydra

Povedený návrat na místo, které vás vystřelilo k velké kariéře, viďte?

„Krásný! Jen škoda, že to není na Bazalech. Sice jsem tu byl jen půl roku, ale nikdy na to nezapomenu. Baník mě v uvozovkách pustil do velkého fotbalu, díky klubu i panu Koubkovi jsem zažil prvoligovou stáž. A pak už to šlo ráz na ráz. Jen fakt škoda těch Bazalů, doufám, že se tam jednou Baník vrátí.“

Vzpomínali jste s koučem Koubkem na společné angažmá v Ostravě?

„Před zápasem mi v tunelu říkal: ,Pamatuješ si svůj první prvoligový zápas tady? Dal jsi dva góly, tak pojď!´ Škoda, šance byly, jeden gól mi neuznali... Rád bych se jednou vrátil na Bazaly, ale nevím, jestli vydržím.“

Gólu jste byl opravdu velmi blízko...

„Ptal jsem se na ten ofsajd, prý to bylo 22 centimetrů. Bohužel je už můj druhý smazaný v sezoně. Pak jsem dal břevno a ve druhé půlce jsem trefil volej a gólman vytáhl skvělý zákrok. Jako bych byl prokletý v České republice... Zaplaťpánbůh že vezeme ty tři body, teď na to jen navázat.“

Kromě bodů vezete i odskočení soupeři, který se na vás pomalu dotíral.

„Baník má formu, myslím, že to byl i pro fanoušky skvělý zápas. Doma ještě neprohrál, to jsme věděli. Mají sílu, klobouk dolů před nimi, ale plán nám vyšel a vezeme si tři body.“

Jaký plán?

„Jasný plán. (úsměv) V první půlce, jestli se nepletu, Baník neměl skoro žádnou tutovku. Ale furt byli nebezpeční a museli jsme si dávat pozor na jejich velkou zbraň, což jsou brejky. Naštěstí jim ani jeden nevyšel. Až v závěru, ale ten gól už jsem neviděl, protože už jsem se šel převlékat.“

Hodně pomohl efektivní Prince Adu, že?

„Dal dva góly, odmakal toho hodně i dozadu, takže z jeho strany excelentní. Když dáte tak rychlý gól venku, vždy je to plus. Přestože měli domácí celý zápas před sebou, museli to trochu otevřít. Pomohl i druhý gól a třetí jakbysmet. Naštěstí platil, protože jinak by to bylo posledních deset minut pěkné peklo.“