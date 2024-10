Vytočený Straka po prohře: K zasmání, nezlobte se. Zklamaly ho opory

Krize Českých Budějovic nekončí. Dynamo se z bahna nevyhrabalo ani v Karviné, kde padlo vysoko 1:4. Malou náplastí na další mizerný výkon mohla být třetí vstřelená branka v sezoně, pouze s tím ale na Františka Straku nechoďte. „Čtrnáct dnů jsme se svědomitě připravovali, ale to, co jsme dnes předváděli, mi hlava nebere. Nejsem s tím srozuměný,“ rozzlobil se šestašedesátiletý trenér.

Prohráli jste desátý zápas v sezoně, na výhru stále čekáte. Co s tím?

„Neklesáme na mysli. Já vím, co dělám a věřím tomu, že výsledky zase budou. Byly zápasy, které jsme odehráli velice dobře, ale ztratili jsme je pouze tím, že jsme zahodili šance. Situace to je velice nepříjemná. Vím, jaký je na mě tlak, ale dokud tady jsem, budu dál bojovat.“

Po reprezentační pauze se však čekalo, že budete lepší. Zklamal vás předvedený výkon?

„Čtrnáct dnů jsme se svědomitě připravovali, ale to, co jsme dnes předváděli, mi hlava nebere. Nejsem s tím srozuměný, musíme si to vyhodnotit. Domácí vyhráli zaslouženě. Byli lepší, dynamičtější a rychlejší. Přišly tam chyby v osobních soubojích a Karviná byla dominantní. Neumím si to vysvětlit.“

Zkraje zápasu šli dva domácí sami na brankáře. Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

„My tohle nacvičujeme a pak přijde taková fatální věc. Nechápu to. A chybovali hráči, kteří mají něco odehráno. Dalo by se říct, že jakákoliv naše standardní situace smrděla inkasovaným gólem. Když se tomu na tréninku věnujeme, všechno je v pořádku, všichni tomu rozumí, ale pak přijde zápas a... Vidíte, jak to vypadá, když nejste mentálně nastavení. Všude jsme byli pozdě.“

Nastal klíčový moment zápasu, když za stavu 1:0 trefil Ekpai břevno?

„Asi by to vypadalo jinak, kdybychom vyrovnali. Nic to ale nemění na tom, že spokojený nejsem. Sice tam byly dvě tyče, nějaké šance, ale my potřebujeme daleko větší důraz. Musíme dál pracovat.“

Po přestávce jste inkasovali na 0:3 už po dvaceti sekundách. Čím to je? Nedostatečnou koncentrací?

„Tohle je prostě k zasmání, nezlobte se na mě (kroutí hlavou). Já, když tohle jako bývalý obránce vidím, tomu nevěřím. Góly jsme dostali pro hrubých chybách hráčů, kteří jsou lídry a mančaft táhli v minulých zápasech. Neumím si vysvětlit, jestli to je otázka strachu nebo možná i štěstí. Už to spíše vypadá, že je to v mnoha případech zoufalstvím. Abyste po dvaceti sekundách dostali gól na 3:0? Nevím, co s tím dělat.“

Po zranění domácího Vechety, který má zlomený nos, jste mohli střídat šestkrát. Věděli jste hned, že tuto možnost využijete?

„Ano. Dali jsme šanci ostatním hráčům. Dominik Němec měl debut, je to prima kluk, má potenciál. Ale opakuju, nejsem spokojený s výkony některých tahounů. Ti měli černý den.“

Nejlépe z vašeho týmu znovu vypadal Quadri Adediran. Souhlasíte?

„Jo, Quadri určitě. Má to složité, poněvadž když nemáte podporu, těžko se budete prosazovat. I Matoušek byl tím hráčem, který je schopný při standardních situacích rozhodovat.“

Jak to vypadá se zraněným Zdeňkem Ondráškem?

„Má individuální trénink. Co já vím, tak s kolenem tam jsou neustálé problémy, takže uvidíme, jak to bude pokračovat v dalších týdnech. Jestli to bude možné, rád ho využiju v poháru, ale to ještě nevím. Musím se poradit s doktory a se Zdeňkem, jak na tom po fyzické stránce bude.“

Asi jedinou radost jste musel mít, když vás domácí kotel vyvolával. Potěšilo, že si na vaše angažmá v Karviné fanoušci vzpomněli?

„Moc jim děkuju, vždycky byli skvělí. Já jsem tady byl rád, poněvadž fanoušci byli fantastičtí. Když jsem přišel, doufal jsem, že se zachráníme, což tentokrát doufám i s Budějovicemi.“