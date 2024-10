Veselého hektické dny. Od Haška do ligy: hráči mají volno, hodiny na svazu

Když nastane reprezentační pauza, Bohemians přijdou na víc než týden o hlavního trenéra. Jaroslav Veselý v hlavě přepne a maká na plný úvazek jako asistent v národním týmu po boku Ivana Haška. V tomhle nastavení jede už od letošního ledna. „Nemám pocit, že by tím trpěla Bohemka ani já,“ poznamenal 47letý kouč. Jak obě strany bez sebe fungují?

Chance Liga, pak Liga národů. A zase rychle zpátky. Jaroslav Veselý kopíruje nejlepší hráče v republice, protože má funkci současně ve dvou realizačních týmech. Vždyť ještě minulé pondělí slavil s národním mužstvem posun do čela skupiny B1 v Lize národů a bodový zisk za remízu 1:1 s Ukrajinou.

Hrálo se v Polsku, konkrétně v nedaleké Vratislavi, a utkání skončilo zhruba ve tři čtvrtě na jedenáct večer. „O půlnoci jsem přejížděl autem domů, ve dvě hodiny přijel do Hradce Králové a od úterý jsem už zase fungoval pro Bohemku. Okamžitě jsem přepnul,“ vyprávěl Veselý.

Do nedělního ligového zápasu s Mladou Boleslaví (2:2) zbývalo ještě pět celých dnů. Veselý vedl hned první trénink od svého návratu, řídil taktický plán i důkladnou přípravu na nejbližšího soupeře.

Přesto se u Bohemians při jeho absenci v klubu změnilo velení. Zodpovědnost přebral zkušený asistent Stanislav Hejkal, jehož vedení angažovalo na konci letošního května. Aby mužstvo při reprezentačních srazech vedl plnohodnotný trenér. „Všechno šlape úplně v pohodě. Mám široký realizační tým, jsme sehraní,“ pochvaloval si Veselý.

Přesto: Jak vypadala v Ďolíčku reprezentační pauza?

Pražané před jejím startem vyhráli v neděli na hřišti Olomouce 3:1. Poté z kádru odjeli do národních týmů Tomáš Frühwald, Milan Ristovski, Adam Kadlec a trenér Veselý. Ostatní hráči dostali v pondělí volno, pak rozjeli naplánovaný čtyřdenní blok. Podobný systém se praktikuje i u jiných klubů.

„Dennodenně si s kolegy voláme, náplň se mnou konzultují. Navíc máme program, kde jsou nahrané tréninky, můžu se podívat na jednotlivá cvičení. Všechno vidím. A není na škodu, že si ode mě kluci odpočinou,“ vykládal Veselý.

Úkoly i mimo sraz

Jak se blíží konec týdne, rozhodne se, kteří hráči doplní třetiligové béčko. Minulý víkend proti rezervě Dukly naskočili Vojtěch Novák a Vladimír Zeman, kteří v prvním mužstvu dosud nedostávají příliš velký počet minut. Zato více vytížení si užijí volný víkend. „V tomto období celkově snížíme intenzitu, doléčíme zranění, na která dřív není čas,“ líčil Veselý.

V pondělí se Bohemians vracejí do normálu. V plném počtu nastoupí do tréninku a pomalu už se pracuje na herním schématu a taktickém plánu na víkendový ligový střet. „Od úterý jsem už na nároďák nemyslel. Snažím se to striktně oddělovat,“ zdůraznil hlavní trenér.

Ovšem v Haškově partě plní úkoly i mimo reprezentační sraz. Klokani trénují výhradně dopoledne, proto nejméně dvakrát v týdnu vyrazí v odpoledních hodinách na Strahov. Navíc pokud Sparta, Slavia, Plzeň nebo Mladá Boleslav hrají domácí zápas v Evropě, jde se podívat na stadion.

Pomyslně sedět na dvou židlích je zkrátka časově náročné. „Pro mě a moji rodinu je to složité,“ přiznal Veselý. „Musím zároveň hodně delegovat práci na své spolupracovníky, nechci, aby to Bohemka pocítila. Klade to na mě nároky, kdy si musím hodně organizovat čas na týden dopředu.“

S kolegy z národního týmu je neustále ve spojení, mají společnou skupinu, kam přidávají videa, analýzy. „Jsem pořád v obraze, co se týče přípravy na zápasy a fungování hráčů. Navíc jako trenér Bohemians sleduju českou ligu, s hráči, kteří se mohou dostat do reprezentace, se snažím komunikovat, jak se cítí a jaké mají aktuálně problémy,“ přiblížil Veselý.

Přesto nevyloučil, že je možnost, že na regeneračním tréninku klokanů může někdy chybět. „Ale to se stalo jednou,“ upřesnil. „Když si potřebuju zařídit doktora, je to složitější. Na zubaře ani nemám čas,“ usmál se. „Ale jeden den v týdnu volno mám. Snažím se vypnout, i když večer už se zase na něco podívám.“

Každopádně po posledním úspěšném reprezentačním srazu měl výrazně méně starostí. Zato Bohemians potřebují zabrat, třináct bodů z jedenácti zápasů není dost.