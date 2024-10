Footcast: Sparta zvládne Plzeň, Gninga dejte do Fantasy. Zlatý míč vyhraje...

„Sparta nastoupila v LM proti momentálně nejvyšší kvalitě, proti jednomu z nejlepších týmů světa a od začátku bylo jasné, kdo bude udávat tempo zápasu. Jako outsider chcete co nejdéle držet nerozhodný stav, ale to se bohužel Spartě nepovedlo. I tak ale hrála z hlubokého bloku a snažila se být precizní v organizaci. V první půli tam bylo pár výpadů, kdy Sparta mohla vstřelit branku, ale přirozeně to nebylo tak časté. Ve druhém poločase měli hráči Citizens víc šancí a postupně je dokázali proměnit. Po hodině hry už bylo jasné, jak zápas skončí, a cítil jsem, že Sparta vzhledem k jejímu náročnému programu nechce tolik plýtvat silami,“ zhodnotil výkon Sparty Jakub Podaný.

V pondělí 28. října bude jasné, kdo získá Zlatý míč pro rok 2024. Mezi největší favority patří Vinicius Junior a záložník Rodri z Manchesteru City. Prvně jmenovaný pomohl Realu Madrid k titulu v La Lize a Lize mistrů. Druhý favorit táhl Citizens ke čtvrtému titulu v Premier League, k výhře v Superpoháru UEFA nebo na MS klubů. Zároveň vyhrál se Španělskem mistrovství Evropy.

„Ofenzivní hráči mají velkou výhodu, jsou víc vidět. Jejich akce a góly obletí celý svět. Vinicius měl skvělou sezonu, ale pro mě byl ještě výraznější Rodri. Za City oderál v lize skoro všechno. Připsal si osm gólů a devět asistencí, to není na defenzivního halva málo. Na EURO byl v dresu Španělska naprosto zásadní pro kouče De la Fuenteho a Rodri byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. Týmových trofejí získal také více než Vini Junior a proto bych dal Ballon d’Or jemu,“ řekl k populární anketě David Sobišek.

Mimochodem v nominaci na Zlatý míč pro rok 2024 chybí Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Stalo se tak poprvé od roku 2003.

V rámci 13. kola české nejvyšší soutěže uvidí diváci velký šlágr a další vzájemné měření sil mezi českou elitou. Do plzeňské Doosan arény dorazí fotbalisté pražské Sparty.

„Miroslav Koubek je velký stratég a jsem zvědavý, jakou taktiku na Spartu vymyslí. Očekávám, že si Plzeň nechá sparťany přijít k sobě a pak bude brejkovat. Má na to vhodné typy hráčů nahoře i na stranách. Navíc je Plzeň v nízkém postavení komfortní, ví, co má dělat. Miroslav Koubek si hráče umí postavit a poskládat. Pro Spartu je to v lize pravděpodobně zápas podzimu a potřebuje ho vyhrát, protože ztrácet na Slavii sedm nebo devět bodů by bylo hrozně moc. Moc se na ten zápas těším,“ prohlásil k duelu Plzně se Spartou Jakub Rada.

Slavia si v domácím prostředí poradí s Duklou a navíc s čistým kontem. Na to si ve Fortuně můžete vsadit v kurzu 1.53. K překvapení může dojít v Olomouci, kam přijede Jablonec s vynikající obranou.

Zajímavou variantou může být do vašich iSport Fantasy týmů teplický útočník Abdallah Gning. Na kontě má pět branek a Skláři přivítají na Stínadlech Bohemku.

