Haaland jako Ibra, nebo Zoubek? Český střelec popsal, jak lze parádu nacvičit

Pro fanoušky Manchesteru City takový obyčejný večer v Lize mistrů. Destrukce outsidera na vlastním hřišti, to už viděli nespočetněkrát. To, co ale předvedl v 58. minutě Erling Haaland při vítězství nad Spartou 5:0 nikoliv. Přesně mířená akrobatická patička ze vzduchu je hitem, Nor sklízí obdiv ze všech stran. „Je to intuitivní, automatizmus z tréninku,“ hodnotí David Zoubek, bývalý záložník, který se sám proslavil kopem à la „škorpion.“

Akrobatické zakončení patou, ale ne úplně stejné. Přesto se mnoha fanouškům především v kontextu českého fotbalu vybavil David Zoubek a jeho legendární gól za Hradec Králové proti Liberci z roku 2002, dodnes považovaný za jednu z nejkrásnějších branek, která na českých trávnících byla k vidění.

„Je to samozřejmě úplně jiný fotbalista, jiný level než já,“ směje se Zoubek na dotaz Sportu. „Nestane se mu to jednou, udělá to znovu. Je to intuitivní, je to automatizmus z tréninku. Když se trénovalo zakončení, nebál jsem se takových nůžek, polonůžek či zakončení patou. To vidíte i u Haalanda. Rozhodně to trénuje,“ říká bývalý záložník, který má na pažbě i parádní branku nůžkami v bulharské lize.

„Když jsme s trenérem Uličným trénovali zakončení, centry tam lítaly, měli jste zkrátka třeba sto střel za trénink. Jsem si jistý, že Haaland to má podobně,“ doplnil.

Zoubek jako škorpión Zlatan. Nejhezčí gól ligy jeho střelec neviděl

V zahraničí samozřejmě více rezonovalo jiné jméno. Zatímco Zoubkův gól se dá popsat jako „škorpion“, tedy zakončení patou přes hlavu, které v posledních letech napodobil třeba Olivier Giroud či Henrik Mchitarjan, Haalandova patička na sobě měla obtisk kanonýra Zlatana Ibrahimovice. Ten podobným způsobem v kariéře skóroval například za Švédsko proti Itálii či za Inter proti Bologni.

„Bylo to jak od Ibrahimovice. Je to takové kung-fu,“ řekl bývalý stoper United Rio Ferdinand v televizi TNT. „Souhlasím. V něčem jsou si hodně podobní. Především ve schopnosti udělat takový pohyb,“ přidal se sám trenér Pep Guardiola, který dodal, že pro lidskou bytost není taková branka normální.

Norský kanonýr to má zkrátka v sobě a jen potvrdil svou pověst nejnebezpečnějšího hráče v soupeřově boxu. Právě proto, že zvládne zakončit z míst, do kterých se mnoho útočníků ani nedostane. Už před dvěma lety sklidil ovace za svůj akrobatický gól proti Dortumundu, laťku teď ještě povýšil.

„Neměl jsem slov. Jeho skvělý gól Dortmundu jsem viděl jen v televizi. Vidět tohle naživo bylo úžasné,“ komentoval spoluhráč Matheus Nunes. „Když jsem s ním mluvil, říkal jsem mu, že kdybych se o to pokusil já, natáhl bych si tříslo,“ smál se střelec prvního gólu Phil Foden. „Nevím, jak to dělá. Musí to být těma jeho dlouhýma nohama. Je to blázen.“

Hrdý úsměv Haalanda po famózní brance mluví za vše. I v rekordech si čtyřiadvacetiletý útočník pomohl – stal se teprve druhým hráčem, který dokázal v Lize mistrů za jeden klub nasbírat 20 branek ve 23 zápasech. Uhlídat takové monstrum je nad síly většiny soupeřů a Sparta to poznala.

„Je to škoda, ale byl vidět obří rozdíl ve všem – individuální technice, prvním doteku… Sparta byla v první půli skvělá, škoda prvního rychlého gólu. Pak bylo asi jen otázkou času, kdy soupeř přepne,“ hodnotí Zoubek.