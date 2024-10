Trumfy pro šlágr: opora ve vzduchu i návrat. Sparťan má hrozivou bilanci

Letenský tým má až desátého nejlepšího gólmana v této ligové sezoně. To fakt není dobrá vizitka. Navíc Dán inkasoval o téměř tři branky víc, než podle statistických propočtů měl. Ovšem ve středu proti Manchesteru City čaroval, třeba na brankové čáře zastavil Haalandovu hlavičku, poradil si i s Fodenovou nebezpečnou střelou. V Plzni by měl držet sparťanskou defenzivu.

Vrací se do bývalé formy, kterou měl před těžkým zraněním achilovky. V posledních třech zápasech dal dvě branky a na jednu nahrál. Na pravé straně zvládá náročnou roli halvbeka, stíhá bránit i útočit, správně zavírá zadní tyč při ofenzivních akcích. Do základu patří na úkor Jana Kopice.

Pochybnosti z minulé sezony jsou definitivně pryč. Napravo stoperského tria naskakuje i v těžkých zápasech, a to bez ohledu na to, jestli má čelit Haalandovi, jednomu z nejlepších útočníků světa. Mladík vyspěl, stal se z něj lídr a stálice sparťanské defenzivy. Přestože ne vždy hraje bez chyb, dominuje zejména ve vzduchu.

Veljko Birmančevič (Sparta)

Křídelník, 26 let

Ligová bilance 2024/25:

Zápasy: 10

Odehrané minuty: 639

Góly: 3

Asistence: 2

Po slušném startu do sezony postupně uvadl a zamrzl na místě, jako by mu ztěžkly nohy. Srbský křídelník čeká na gól dvanáct soutěžních zápasů v řadě (včetně dvou utkání za národní tým). Přesto je pro letenské mužstvo klíčovým mužem do ofenzivy, agresivní v presinku a platný zejména v rychlém přechodu do útoku.