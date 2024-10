Saňák v Pardubicích skončil! Analytik zvyšuje vliv. Náhrada je ze Slavie

Srdnatý výkon, leč prohra v duelu s Baníkem, bylo to poslední, co zažil Jiří Saňák jako trenér Pardubic. Sedm bodů po dvanácti utkáních, předposlední místo, to je prostě pro vedení málo. Proto byl kouč odvolán. Klub zatím oficiálně zprávu nepotvrdil, ale hráči se ji už dozvěděli v kabině po střetu s Ostravou, v němž dostali rozhodující branku v deváté minutě nastavení a padli 2:3.

Seděl na tiskové konferenci, dostal otázku na možný odchod. Jak je jeho zvykem, pustil se do odpovědi uvážlivě. I když už asi tušil, jakou zprávu se za pár dalších minut dozví.

Jiří Saňák zachoval dekorum. „Člověk žije v tom prostředí. Zatím jsem slyšel jen spekulace o odvolání. Musím to tak brát. Ve vrcholových pozicích jsou lidé, kteří dělají rozhodnutí, nastavují směr. Takže každý trenér je ve stejné pozici. Na něj ani není tlak, ten je jinde. Jestli bude pokračovat, to ani nemusí být o hře a o výsledcích,“ pustil se ze široka do rozboru. „Není to v mé gesci. Beru to tak, že bodujeme málo. Když jsme majitelé, obsazujete pozice a vnímáte, že to může pomoct. Necítím tlak, beru to jako běžnou součást naší práce.“

Po odchodu z tiskovky byl verdikt už jasný, ven se rozhodnutí dostalo kolem deváté hodiny. Saňák skončil a s ním i jeho asistenti...

Ale kdo za něj? Linka míří do Slavie, do Pardubic by měl zamířit David Střihavka, někdejší útočník a nynější trenér slávistické rezervy ve druhé lize. Pardubice by si tím zajistily přízeň velkého klubu s obřím portfoliem hráčů.

Ostatně už v létě byl vedle Saňáka kandidátem na uvolněné místo po odchodu Radoslava Kováče do Liberce Martin Hyský. Východočeši však sáhli po Saňákovi a expert s ostrými rysy zamířil do Karviné, kde buduje zajímavý mančaft také s velkou podporou Slavie. Pardubické vedení se nyní v tomto modelu zhlédlo.

Další změnou - i když ta se postupně děla už v průběhu posledních měsíců - je zvýšení vlivu analytika Jakuba Dobiáše (na pozici nového trenéra prosazoval Davida Holoubka). Ten by se měl stát sportovním ředitelem, což znamená, že oslabí pozice Martina Shejbala, pardubické legendy.

Každopádně dění kolem červenobílého klubu je pořádně roztočené.