Janotka k fanouškům: Tihle nám ani chybět nebudou. Transparenty nudí

Hodně se toho dělo už před startem samotného zápasu. Pár dní před úvodním výkopem v reakci na současné dění vyhlásili fanoušci z uskupení Ultras Sigma bojkot domácích utkání. Z tribun se poté v průběhu večera ozývaly pokřiky jako Minář ven a podobně.

„Na to nemůžu reagovat jinak, než že já s tím nic neudělám. Pokud se takto rozhodli, je to jejich svobodná vůle. Pokud se chtějí fanoušci projevovat jinak než fanděním, ani nám nebudou chybět. Říkám to naprosto otevřeně. Já a všichni v klubu teď děláme maximum proto, abychom zvedli kulturu předvedené hry na hřišti, kde kluci s Jabloncem žrali trávu. A když jdeme poděkovat na východní tribunu, tak nám zatleskají, ale pak začnou skandovat Minář ven? My tam při tomto stát nebudeme a půjdeme pryč,“ popisoval Janotka.

V kritickém tónu vůči vlastním příznivcům překvapivě pokračoval. „Jestli chtějí místo poděkování za to, co tam kluci předvedli, se projevovat takto, tak těmhle fanouškům nebudeme tleskat. Tito fanoušci si spletli nějaké jejich osobní spory s fotbalem. Je to stále jenom sport a jsou věci, které neovlivníme. Jako třeba to, kdo to tady koupí, kdo tady bude příští týden trénovat a podobně. Nechávám těmto věcem volný průběh, a myslím, že fanoušci jsou od toho, aby podpořili hráče. Pokud se tam ti kluci odevzdají, aspoň pro jednou si mohou odpustit to, co nesouvisí se sportem. Takový je můj osobní názor, ať se to někomu líbí nebo ne, je mi to jedno. Jestli mají nějaký vnitřní problém s kýmkoliv, ať si to přijdou vyříkat. Tady ty přestřelky nikoho nebaví a mě osobně už to fakt nudí, třeba i ty transparenty. Fanoušci jsou od toho, aby fandili. Jestli chtějí vyjádřit nějakou nevoli vůči komukoliv, mají na to osobní právo. Jestli si myslí, že to nějak pomůže atmosféře nebo těm klukům odevzdat ještě lepší výkony, tak se na tom asi neshodneme,“ komentoval Janotka.

I přes bojkot si 3120 diváků zápas užilo a vytvořilo dobrou kulisu pro domácí. „Jednoznačně musíme zmínit, že i přes ten počet, který by mohl být větší, musím vyzdvihnout ty správné fanoušky ze všech tribun. Viděli, jak kluci makají, jak jdou nechat všechno, jak se snaží. Hnali je s každou standardkou. To je to, co kluci potřebují. Cokoliv je mimo fotbal a zasahuje to do politiky, sem nepatří. Chceme ocenit podporu, která je dovedla k důležitému bodu proti fantastickému Jablonci, který má obrovskou kvalitu a vede je skvělý trenér. Zdobí je rukopis, individuální kvalita. Je to ambiciózní tým. My jsme velmi rádi, že se nám podařilo udržet je pod námi,“ uvedl.

Zápas ovlivnila červená karta na konci prvního poločasu, po šlapáku Radima Breiteho v souboji s jabloneckým Dominikem Hollým se situace dlouho zkoumala. VAR poté rozhodl o vyloučení kapitána Sigmy.

„Já tu situaci viděl až po konci utkání. Koukal jsem se na to asi desetkrát, ale nevím, do jaké míry je možné uhnout s tou nohou, nebo jestli nechtěl uhnout s tou nohou. Nejsem schopný toto úplně tvrdit, ale za mě by tam mělo být u toho trochu víc citu. Když to vezmu z trochu zaujatého pohledu, červená karta to být nemusela. Pokud se udělila, tak se stejně dala písknout penalta na konci první půle při držení Mikulenky. Ještě byl kopnutý zezadu do lýtka a dalo se to posuzovat, když máme takto přísný metr. Ty červené karty mě netěší a nemám je rád oboustranně. Zápas se vždycky zkazí, přitom to mohl být skvělý duel. Oba soupeři by si to rozdali na férovku, ale určitě nechci zpochybňovat verdikt rozhodčího. Když se vrátím k minulému kolu, tak se tady trochu v uvozovkách vybrečím. Stejně měl dostat červenou Čihák, když se projel Zorvanovi kolíkama po hlavě. Buďme naprosto objektivní, ale teď mě to štve a posuzujme to takto oboustranně,“ vyzval.

Právě možná penalta na konci první půle se řešila a rozhodčí nesáhli ani k variantě zhlédnout záznam na VARu. „Pokud tam nedostal ten podnět, neměl důvod se na to jít podívat. Ale myslím si, že toto jsou klíčové momenty, které by měli řešit. Když je tam nějaká pochybnost a mohlo by to rozhodnout o výsledku, stojí za to se jít na to podívat a využít i tu minutu k přezkoumání. To nastavení si řeší oni. Ale nešel tam, tak jsme s tím museli dál žít,“ řekl smířeně kouč Sigmy.

Podobný moment se udál i na začátku druhé půle, poté byl doprovázen dalšími spornějšími zákroky i přetažením nastaveného času. „Je dané, že když se ještě dohrává nějaká útočná akce, tak se dohrává. Ale když rozhodčí řeknou, že už je pět vteřin do konce a je tam vhazování z autu, tak pak za mě už by ten roh být neměl. Ještě je tam ta standardní situace – a do kdy se to bude natahovat? Jsou to jenom lidi a chci věřit tomu, že když my děláme chyby, hráči dělají chyby, tak rozhodčí je budou dělat taky. Už jsem si tady nad tím pobrečel, ale nic s tím nenaděláme,“ podotkl k výkonu sudích.

Potřetí v sezoně v domácím prostředí jeho svěřenci dohrávali v desíti lidech, i tak se nicméně neúnavně snažili přizpůsobit se situaci a uhrát alespoň bod. „Když nebudeme mít unavené hlavy, věřím, že to zvládneme. Nejsme tam, kde chceme být. Jsme v procesu rozvoji hry nebo nějaké taktiky. Je to o procesu a nás těší prezentovaná hra i v desíti lidech na trávníku. Obětavost kluků i jejich energie byla v průběhu utkání příkladná, jsme za to rádi. Je to i o tom, jak hráči pracují na tréninku, a teď se jim to vrací,“ sdělil.

Přitom nejlepší kanonýr soutěže Jan Kliment stále chybí kvůli rozhodnutí disciplinární komise. Bude se řešit možnost se odvolat proti zbytku trestu a případně ho nasadit už do pohárového utkání. „Určitě o tom uvažujeme a uděláme to. Jsou tam varianty, že buď už bude nasazen do utkání se Žižkovem, nebo bude zápas sledovat jen ze střídačky a připraven bude na zápas s Karvinou. Necháme tomu volný průběh a na posouzení odvolací komise,“ uzavřel Janotka.