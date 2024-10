Vydra zahodil další penaltu a Bolka ztratila. Domácí kotel si žádal Jawa

Mladá Boleslav měla v nedělním sychravém počasí jasný úkol. Přerušit sedmizápasovou sérii bez výhry. Úkol to neřešitelný být neměl. Ve 13. kole Chance Ligy totiž do města automobilů přijela Karviná. Slezané však ukázali svou houževnatost, zatímco Středočeši po remíze 1:1 sérii protáhla i kvůli Patriku Vydrovi. Záložník zapůjčený ze Sparty se postavil na penaltu a zahodil ji podobně trestuhodně jako ve čtvrtek v Konferenční lize ve dvou případech proti Luganu.

V první půli museli do sestavy sáhnout oba trenéři. V úvodní desetiminutovce se totiž zranili karvinský David Moses i domácí Lukáš Mašek. Namísto útočníka Středočechů přišel do hry Matyáš Vojta. Ten dostal v české lize poprvé šanci pod Andreasem Brännströmem, protože švédský kouč jej dosud přehlížel.

Ten tah se vyplatil. Po akci Vasila Kušeje a Marka Suchého v nastavení první půle se právě Vojta dostal k míči na zadní tyči a poslal ho do sítě. Zpackat takovou tutovku by bylo na zahrabání se tři metry pod zem, takže Vojta skutečně přišel se štěstím k své premiérové trefě v nejvyšší soutěži. Byl ale ve správný čas na správném místě. Možná je to ale určitá metafora ke konzervativnímu přístupu Brännströma, že když se Bolce nedaří, nebylo by od věci méně vytěžované hráče vyzkoušet.

Takzvaný šatňák ale Karvinou nepoložil, protože do druhé půle vlétli Slezané v lepším rozmaru než domácí a měli jednoznačně více ze hry. Tu se snažil řídit hlavně řecký host ze Slavie Giannis Fivos-Botos. A dařilo se mu to velmi dobře. V 57. minutě našel Amara Memiče na milimetr přesně přihrávkou do běhu za obránce a Bosňan se nemýlil. Jednalo se o jeho čtvrtou trefu v sezoně, Fivos-Botos si připsal už pátou asistenci a vysílá docela hlasité signály do Edenu, že se mu daří.

Karviná nadále měla optickou převahu a nepříliš zalidněnou Lokotrans Arénou se začal ozývat zajímavý popěvek. Domácí kotel chtěl na hřišti Lamina Jawa. Gambijský útočník je další z těch, kteří mají po odchodu Davida Holoubka neveselou pozici v Boleslavi.

Brännström jako by přání fanoušků vyslyšel a Jawa do hry skutečně vyslal za střelce gólu Vojtu na poslední desetiminutovku. Možná měl přinést Afričan Bolce štěstí, protože hned v zápětí Karviná ztratila míč blízko své brány, Kušej si to štrádoval do vápna, předběhl Endla a stoper hostů brnknul domácí hvězdičku do nohy. Sudí Ondřej Berka odpískal penaltu.

A tam se zrodil příběh utkání. Mladá Boleslav ve čtvrtek v Konferenční lize padla s Luganem 0:1, i když Patrik Vydra mohl vyrovnat z penalty, která byla dokonce opakovaná. Vydra však ani jednu nedal. Je veřejné tajemství, že na pokutový kop jsou v FKMB stanoveni kromě Vydry ještě Ladra a Kušej. Všichni tři byli na hřišti, ale penaltu si opět vzal Vydra, i když oba útočníci nehráli vůbec špatné utkání.

Jeho střela byla však možná ještě bídnější než proti Luganu a gólman Karviné Jakub Lapeš míč lapil. Přitom se ani příliš nezapotil. Zápas skončil remízou 1:1, i když pak měli ještě své šance Botos a Ladra.

Pro Karvinou je bod ze hřiště zástupce evropských pohárů dobrá práce, zatímco Bolka prohloubila svou podzimní letargii na osm zápasů bez výhry.