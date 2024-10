Radu mrzela penalta: Svázat ruce, pravidla neznám. Co řekl Chorému?

Pražská Dukla navzdory svému postavení v tabulce i kvalitě kádru necestovala přes Prahu do Edenu zralá na porážku. Svěřenci Petra Rady důsledně makali, vytvořili si pár příležitostí a i přes prohru 0:3 odjíždějí s hlavou nahoře. O to víc trenéra mrzela situace po půl hodině hry, kdy spadl centr na ruku Davida Ludvíčka a sudí odpískal pokutový kop. „Podle pravidel o ruce, které nikdo pořádně nezná, to asi penalta je,“ glosoval kouč po zápase.

Slavia, která za sebou má náročný program skýtající zápasy s Ajaxem, Spartou či Bilbaem působila v nedělním malém derby lehce opotřebovaným dojmem. Fyzické síly i souhra ofenzivní trojky viditelně nebyla „v topu“ a Dukla toho minimálně v úvodu náležitě využívala.

Kozmova rána vystrašila Antonína Kinského, mladý brankář pak tváří v tvář zasahoval i proti Murisi Mešanovičovi, jehož postavení bylo následně zřejmě mylně posouzeno jako ofsajd. Solidní půlhodinka.

„Kinský má bravurní formu,“ okomentoval to Rada. „Byla to velká šance. Skvěle vyběhl a zmenšil mi úhel,“ litoval bosenský útočník, který si v průběhu zápasu vyslechnul několik nadšených chorálů ze strany domácích fanoušků. Ti na jeho působení v Edenu rozhodně nezapomněli. „Krásné, něco takového jsem nečekal. Strašně moc jim děkuji,“ rozplýval se.

Ve 33. minutě ale přišel zlom utkání. Centr domácích propadl až na ruku Davida Ludvíčka a sudí Dominik Starý ihned zadul do píšťalky. Penalta. Tu posvětilo i video, které nejspíš uznalo, že měl paži příliš před sebou od těla. To je rozhodující aspekt celé situace, byť menší teč Jana Bořila celou situaci lehce zamotává.

„Jestli před vámi stojí hráč, tečne vám balon a pak vám to lízne ruku, míč ani pořádně nezmění směr… Co chcete dělat? Podle pravidel o ruce, které nikdo pořádně nezná, to asi penalta je. Já je neznám, vy je tady taky nikdo neznáte,“ říkal odlehčeně Rada novinářům. „Jediná možnost je přivázat si při každém centru ve vápnu ruce za záda. Hráč mi říkal, že to metr před ním tečnul.“

Tomáš Chorý pokutový kop proměnil a dostal Slavii do klidu. Zlepšený výkon ve druhé půli už „sešívaným“ definitivně přisoudil tři body, hosté ještě trefili břevno a zahodili nájezd na Kinského po Ševčíkově ztrátě. Rada tak i přes prohru o tři góly opustil Eden s dobrou náladou.

„0:3 vypadá jako jasná záležitost, ale myslím, že zasloužené by bylo 0:2. Na Spartě jsme hráli hodně defenzivně, tady už jsme si vypracovali tři dobré šance. Tím hráči rostou. Takové zápasy se skvělou kulisou ale musíte hrát každý týden,“ prohlásil.

Po závěrečném hvizdu obešel všechny hráče Slavie a pogratuloval jim. Na kratší povídání se zastavil i s Tomášem Chorým, který si v nastavení po individuální akci Lukáše Provoda přišel pro pátý ligový gól.

„Blahopřál jsem mu. Je to reprezentant a fandím mu. Akorát jsem mu říkal, ať tolik nepadá. Půjde ještě víc nahoru, když souboje ustojí. V tom jsme se shodli,“ smál se zkušený trenér.