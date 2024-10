Sparťanské polevení: jsou čitelní, ztratili herní tvář. Priorita se hroutí

Rozkaz by měl znít následovně: Zastavte to co nejdřív! Jinak se fotbalisté Sparty dostanou do obrovského průšvihu. Zatímco v Lize mistrů sbírají komplimenty, v nejvyšší české soutěži jsou třetí a nabrali děsivou ztrátu devíti bodů na vedoucí Slavii. V neděli nezvládli ani druhý souboj s konkurentem o titul, Plzni podlehli 0:1. Horší ovšem je, že ztratili herní tvář. „Když budeme kopat dlouhé balony, nevyhrajeme,“ uvědomil si trenér Lars Friis. Jak z toho ven? Problémů je víc než dost.