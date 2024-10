Liberijský supertalent je slávistou: Posila budoucnosti, ne do boje o titul

V sobotu podstupoval v Praze zdravotní testy, kterými bez problému prošel. V úterý Divine Teah oficiálně podepsal dlouholetou smlouvu do roku 2029 a stal se první zimní posilou Slavie. A to zima ještě nezačala.

Za služby osmnáctiletého Liberijce má Slavia zaplatit astronomickou částku, která je bez bonusů mezi 80 a 90 miliony korun. V návaznosti na výkonnostní bonusy může číslovka dokonce nabrat trojciferných rozměrů.

Jak to, že mladíček, který se teprve v červenci objevil ve švédském Hammarby, stát tolik peněz? Protože v budoucnosti může stát mnohokrát, ale opravdu mnohokrát více. Web Guardian ho například loni zařadil do svého renomovaného seznamu šedesáti největších světových talentů. Za liberijskou reprezentaci debutoval už v patnácti letech, od té doby si připsal už třináct startů.

„Jsme moc rádi, že se Divineův příchod do Slavie povedl, stálo o něj velké množství evropských klubů. Je to univerzál, zaujal nás svými řešeními v poslední třetině hřiště. Oscar mu pomůže s aklimatizací, vysvětlí mu, co znamená být hráčem Slavie. Čas na adaptaci určitě dostane,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek na adresu levonohého střeďáka.

Právě starší krajan Oscar měl být jedním z důvodů, proč se Teah do Česka dostal. Opora Slavie klub mladíkovi vychvalovala podobně jako Abdallah Sima doporučoval Prahu El Hadji Malicku Dioufovi.

„Jsem nadšený a šťastný, že tu můžu být. Oscar mi o Slavii hodně vyprávěl, stejně tak o trenérovi. Samé skvělé věci. Některé hráče jsem potkal v kabině, byli ohromně přátelští, stadion a fanoušky jsem viděl už v neděli,“ zní první nadšené ohlasy Teaha.

Se Slavií se mladík brzy začne připravovat a pak s ní odjede na zimní soustředění. Fanoušci by ale neměli očekávat, že už se na jaře stane jedním z opěrných pilířů v sestavě vedoucího celku Chance Ligy. „Uvažujeme o něm jako hráči pro budoucnost. V letošním boji o titul s ním ještě tolik nepočítáme, chceme s našimi trenéry postupně rozvíjet jeho talent a poskytnout mu dostatek času na adaptaci,“ upřesňuje Bílek.