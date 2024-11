Durosinmi už obul kopačky! Běhá a návrat se blíží, vznikne TOP útok ligy?

Uběhl více než rok, kdy naposledy zasáhl do soutěžního utkání. Dlouhá cesta Rafia Durosinmiho (21) po operacích kolene směrem k návratu na trávník směřuje do cíle. Zatím úspěšně. Nigerijský bombarďák podle informací Sportu už v Plzni nazul kopačky a začal běhat po hřišti. Vše směřuje k brzkému zapojení do plné přípravy a postupně i do zápasů.